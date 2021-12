Những cặp sao Việt chia tay ồn ào nhất showbiz năm 2021

Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo là một trong những cặp đôi sao Việt chia tay gây ồn ào trong năm 2021. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Thu Thảo và chồng cũ không lời qua tiếng lại. Thu Thảo bóc phốt chồng cũ ngoại tình, đánh vợ. Theo nàng hoa hậu, cô còn bị chồng cũ và nhân tình tra tấn tinh thần từ lúc mang bầu đến khi ly hôn. Ảnh: FB Đặng Thu Thảo Trước lời tố của Thu Thảo, doanh nhân Phúc Thành thanh minh: “Tôi đi làm ăn, có nhiều mối quan hệ, nên Thảo hiểu lầm là chuyện thường”. Anh cũng tuyên bố, mọi tin nhắn, chứng cứ về những gì Đặng Thu Thảo nói, anh đều lưu đủ để chứng minh. Theo anh, im lặng là cách tốt nhất cho cả hai sau ly hôn. Tuy nhiên, nếu vợ cũ đi quá đà, anh sẽ kiện ra tòa để chứng minh bản thân không sai. Ảnh: FB Đặng Thu Thảo Vụ ly hôn của Thu Thảo càng ồn ào khi chị gái của Thu Thảo và Hoa hậu Phương Lê đá xéo doanh nhân Phúc Thành. Phía Thu Thảo liên tục chỉ trích chồng cũ sau khi bị dọa kiện ra tòa nếu đi quá đà. Ồn ào sau đó lắng xuống khi chồng cũ của Thu Thảo không đáp trả. Ảnh: FB Đặng Thu Thảo Diễn viên Hoàng Yến cũng vướng ồn ào ly hôn năm 2021. Tháng 2/2021, “Cô Xuyến” của “Về nhà đi con” cho biết, hôn nhân của cô và Cao Thắng chính thức tan vỡ vào cuối tháng 3/2020. Sau đó, Cao Thắng tố Hoàng Yến ngoại tình và ngăn cản anh gặp con gái. Phía Hoàng Yến phủ nhận lời tố của chồng cũ. Ảnh: FB Hoàng Yến Tháng 6/2021, Hoàng Yến bị Cao Thắng đấm chảy máu mũi, dùng dao đe dọa tại một quán ăn. Nữ diễn viên nhờ pháp luật can thiệp. Ngoài ra, Hoàng Yến không ngại công khai góc khuất hôn nhân với chồng cũ như nhiều lần trả nợ thay chồng cũ, bị chồng cũ bạo hành không ít lần. Ảnh: Vietnamnet Cao Thắng gửi lời xin lỗi đến diễn viên Hoàng Yến vì đã đấm gãy mũi cô. Tuy nhiên, anh vẫn tố Hoàng Yến ngoại tình, dùng chiêu PR. Ồn ào sau đó dần lắng xuống. Ảnh: Vietnamnet Diễn viên Anh Đức và Uyên Tô công khai hẹn hò đầu năm 2021 thì đến cuối năm chia tay. Hậu đường ai nấy đi, Anh Đức bị Uyên Tô bóc phốt. Trên trang cá nhân, Uyên Tô cho hay, Anh Đức không chỉ yêu cầu cô mua lại 2 chú mèo mà cặp đôi từng nuôi chung mà còn quỵt số tiền anh hứa hẹn sẽ hỗ trợ khi cô chuyển ra khỏi nhà. Ảnh: Instagram Uyên Tô Uyên Tô còn tố Anh Đức nhân lúc cô không có nhà mang hai chú mèo đi mất và ép cô trong vòng 2 ngày phải dọn ra khỏi nhà, nếu không sẽ nhờ ban quản lý và cảnh sát khu vực can thiệp. Phía Anh Đức đến giờ vẫn giữ im lặng. Ảnh: Instagram Uyên Tô Tháng 8/2021, nam ca sĩ Jack trở thành tâm điểm của dư luận vì bị 2 tình cũ T.V và Thiên An tố lăng nhăng. Thiên An khẳng định trong thời gian cô mang bầu con chung, Jack vẫn qua lại với 2-3 cô gái khác. Thiên An chỉ phát hiện sự thật sau khi các tình cũ của Jack liên lạc với cô. Theo Thiên An, các cô gái này cũng không biết việc bị lừa dối. Ảnh: Dân Việt Sau chuỗi ngày giữ im lặng về ồn ào bỏ bê con, bị tố lăng nhăng, Jack viết tâm thư xin lỗi. Jack cho biết, anh và Thiên An có quen biết khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi tách ra hoạt động riêng, Jack gặp lại Thiên An, sau đó mới bắt đầu hẹn hò. Ảnh: Saostar, Zing Theo Jack, anh đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An khi cô mang bầu, không như lời tố để Thiên An một mình làm tất cả mọi thứ. Về con chung với Thiên An, Jack cho biết, anh mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành. Ảnh: Thể thao văn hóa Tâm thư của Jack lập tức vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Đông đảo cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc vì cho rằng Jack xin lỗi thiếu chân thành khi những người bị tổn thương nhiều nhất trong lùm xùm này là mẹ con Thiên An lại không nhận được lời xin lỗi của Jack. Ảnh: Dân Việt, Lao động Xem video "Đặng Thu Thảo mừng sinh nhật doanh nhân Phúc Thành ngày còn mặn nồng". Nguồn FBNV

