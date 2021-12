Những biến cố trong đời của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ

Ngày 23/12, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời. Nữ nghệ cải lương ra đi ở tuổi 67 vì bệnh ung thư. NSND Lệ Thủy chia sẻ trên Vietnamnet, người thân giữ kín bệnh tình của nghệ sĩ Kim Huệ để bà yên tâm điều trị và tránh phiền lụy đến mọi người xung quanh. Ảnh: Tiền Phong NSND Bạch Tuyết chia sẻ, cách đây vài tháng, bà đến nhà thăm nghệ sĩ Kim Huệ. Lúc này, nghệ sĩ Kim Huệ đã trở nặng, nằm liệt giường. Theo nghệ sĩ Bạch Tuyết, Kim Huệ là người mạnh mẽ, can đảm dù mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Người lao động “Huệ chưa bao giờ than vãn dù tôi biết rất rõ cơ thể em đã rệu rã, chỉ chờ đến giây phút ra đi. Có lần em nhìn tôi và nói: “Phải chi đời em kết thúc sớm hơn thì đỡ quá chị hén”. Câu nói này khiến tôi ám ảnh, mất ngủ nhiều đêm”, nghệ sĩ Bạch Tuyết cho hay. Ảnh: Zing Nhà báo Song Minh chia sẻ về hành trình chống chọi bệnh tật của nghệ sĩ Kim Huệ. “Chỉ một ngày sau khi nhận được tin mắc bệnh nan y, chị suy sụp hoàn toàn. Nhưng khi bác sĩ lên phác đồ điều trị, chị đã kiên cường chống chọi với bệnh tật. Chị lạc quan lắm cho đến khi bước vào ca mổ đầu tiên mà bác sĩ tiên lượng tỷ lệ thành công chỉ 50%. Buổi chiều mưa hôm ấy, tôi đang trên đường đi làm về thì nhận tin của anh Thanh Điền thông báo chị hôn mê sâu sau ca mổ”, anh kể. Ảnh: Vietnamnet Theo lời nhà báo Song Minh, khi xuất viện về nhà, nghệ sĩ Kim Huệ đã nhận lời ghi hình chương trình Dấu ấn huyền thoại. Trong hậu trường, bà xỉu đến 7 lần. Đây cũng là chương trình cuối cùng nghệ sĩ Kim Huệ tham gia. Ảnh: Thế giới điện ảnh Nhà báo Song Minh cho biết thêm, trong những ngày ở bệnh viện, thể theo yêu cầu của giám đốc bệnh viện, nghệ sĩ Kim Huệ hát chay trọn bài vọng cổ để cổ vũ cho các y bác sĩ đang phục vụ tuyến đầu chống dịch. Cách đây mấy ngày, bác sĩ tiên lượng tình huống xấu nhất nên nghệ sĩ Kim Huệ muốn về nhà. Ảnh: Thế giới điện ảnh Nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ trên Zing, vợ ông phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây 6 tháng. Khi nghệ sĩ Kim Huệ hấp hối, Thanh Điền đang đi đóng phim. Nhận được tin, ông trở về nhà. Nghệ sĩ Kim Huệ nhìn mặt chồng trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Người lao động Ngày còn trẻ, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ từng chết hụt. Cụ thể, trong một lần đi diễn qua khu vực Vàm Cống, đò bị chìm, Thanh Kim Huệ và mẹ ruột rất hoảng hốt vì cả hai không biết bơi. Rất may, nghệ sĩ Thanh Điền đã không ngại hiểm nguy để cứu cả hai. Ảnh: Dân Việt Nghệ sĩ Kim Huệ còn trải qua biến cố mất con gái. Ảnh: Zing Tri thức trẻ dẫn lời nghệ sĩ Kim Huệ trong một buổi trò chuyện về Phật Pháp tại chùa Hoằng Pháp, TPHCM: “Tôi theo học Phật từ năm 14 tuổi nhưng khi mất con, cảm giác đầu tiên của tôi là ghét Phật. Lúc đó, tôi nghĩ mình uổng công tu quá. Bao nhiêu năm nay tu để làm gì? Tôi chỉ cầu xin Phật cứu con gái tôi. Ngày nào tôi cũng cầu xin Đức Phật như thế nhưng cuối cùng con tôi vẫn chết. Tôi đau khổ, uất ức, hụt hẫng, tức tối trong lòng không gì diễn tả được. Cuối cùng, tôi đọc lại kinh sách xem có chỗ nào chưa hiểu để hóa giải điều này. Dần dần tôi bình tĩnh trở lại. Đức Phật nói cuộc đời vô thường, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết, chỉ là người trước người sau, người sớm người muộn. Các thầy vẫn nói cuộc đời như một giấc mộng, vậy mình hụt hẫng, tức tối làm gì”. Ảnh: Người lao động Xem video "Thanh Kim Huệ trong vở Lan và Điệp". Nguồn Vietnamnet

