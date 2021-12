Hôn nhân gần 50 năm của cặp nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - Thanh Điền

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời ngày 23/12 do bệnh ung thư. Sinh thời, bà có nhiều vai diễn nổi tiếng như Lan trong "Lan và Điệp", Thị Hến trong "Nghêu- Sò- Ốc- Hến", Tiêu Kim Yến trong "Người tình trên chiến trận", Chúc Anh Đài trong "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài". Ảnh: Người lao động Ngoài sự nghiệp thành công, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 50 năm với nghệ sĩ Thanh Điền. Ảnh: Người đưa tin Vợ chồng Thanh Kim Huệ gặp nhau khi nữ nghệ sĩ mới 13 tuổi còn Thanh Điền ngoài 20. Ảnh: Người đưa tin Nghệ sĩ Kim Huệ kể lại ấn tượng đầu tiên về nghệ sĩ Thanh Điền. "Lần gặp anh Thanh Điền đầu tiên, tôi rất ghét vì anh đen nhẻm, đầu cạo trọc lốc do mới thất tình với một cô khác. Lúc đó, anh còn tính bỏ nghề về quê chăn vịt, nhưng nhớ nghề nên không dám bỏ. Tôi khi ấy đã là kép chính, còn anh chỉ là hát phụ, nên tôi không thèm ngó ngàng tới anh”, bà chia sẻ trên Người đưa tin. Ảnh: Người đưa tin Nghệ sĩ Kim Huệ bắt đầu có cảm tình khi được nghệ sĩ Thanh Điền cứu. “Năm 1969, đoàn hát Hoa Phượng bị lũ cuốn trôi, nước vào nhấn chìm tất cả, anh ấy ra tay cứu "mỹ nhân" vì tôi không biết bơi. Anh lấy cái trống đặt tôi lên, rồi đẩy vào bờ, một bên tay thì ôm má tôi lúc đó đi theo đoàn hát để lo cho tôi. Sau nghĩa cử đó, tôi yêu anh ấy”, bà kể lại. Ảnh: Vietnamnet Năm 1975, nghệ sĩ Kim Huệ quyết định kết hôn với nghệ sĩ Thanh Điền dù ban đầu không muốn lấy người cùng nghề. “Tôi tìm thấy ở anh Thanh Điền những điều khác biệt, tuy nổi tiếng nhưng anh rất chu đáo và biết chăm lo cho gia đình. Anh Thanh Điền không giống như những anh "kép" khác!”, nữ nghệ sĩ cho hay. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Kim Huệ gọi chồng là tình đầu, cũng là tình cuối của cuộc đời bà. Ảnh: PLO “Chúng tôi gặp nhau khi còn là những người trẻ và gắn bó đến hiện nay. Nói như ngôn ngữ nhiều bạn trẻ hiện nay, tôi và ông xã có mối tình trọn đời và cùng nhìn nhau già đi theo năm tháng. Đây là một niềm may mắn quá đỗi nên tôi luôn tự nhủ nâng niu mỗi ngày”, bà chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: FB Thanh Điền Trong một chương trình, nghệ sĩ Thanh Điền cho biết: “Tình yêu không có đầu có cuối. Sự thủy chung cũng như vậy, cuối cũng như đầu”. Ảnh: FB Thanh Điền Vợ chồng nghệ sĩ Kim Huệ có hai người con. Không may, con gái của cặp đôi qua đời cách đây vài năm vì bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Vietnamnet Sự ra đi của nghệ sĩ Kim Huệ khiến nghệ sĩ Thanh Điền đau đớn. Trên trang cá nhân, ông viết lời vĩnh biệt gửi đến vợ: “Cuộc hành trình này không kết thúc ở đây đâu em. Dẫu biết đó là một con đường mà tất cả chúng ta... phải đi. Anh xin lỗi vì đã không giữ được em, Huệ ơi! Sao em nỡ bỏ anh... Anh đau lòng lắm khi thấy đôi mắt em nhìn hoa lệ vào anh rồi lịm tắt, dù anh thương em mười phần, cũng không ngăn nổi dù chỉ một lần em đi. Em gặp ba má và con ở thế giới bên kia an nhiên và bình thản đi vào một cõi khác nhé. Anh nốt cho em đôi dòng sau cuối vào cuộc sống hữu hạn này của chúng mình và tình yêu của anh đối với em là bất tử, sự ra đi bất biến này chỉ là một chân trời và một đường chân trời không gì cứu vãn được giới hạn tầm nhìn của chúng ta. Em ơi”. Ảnh: FB Thanh Điền Xem video "Thanh Kim Huệ trong vở Lan và Điệp". Nguồn Vietnamnet

