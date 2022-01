Nhìn lại loạt ảnh MC Thảo Vân dẫn chương trình Táo Quân

Táo Quân 2022 bắt đầu ghi hình vào tối ngày 15/1. Chương trình năm nay không có sự tham gia của MC Thảo Vân. Nữ MC cho biết, do format mới nên Táo Quân 2022 không có chào kết như mọi năm. Ảnh: VTV Thảo Vân đảm nhận vai trò dẫn dắt Táo Quân khi chương trình bắt đầu lên sóng vào năm 2003. Ảnh chụp màn hình Thảo Vân thường xuyên diện trang phục áo dài trên sân khấu Táo Quân. Ảnh chụp màn hình Nữ MC thân thiết với các nghệ sĩ tham gia Táo Quân: Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long... Ảnh chụp màn hình Thảo Vân được nhiều khán giả truyền hình yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng. Ảnh chụp màn hình Trang phục của Thảo Vân trong Táo Quân ngày càng được chăm chút hơn. Ảnh chụp màn hình Trong Táo Quân 2015, nữ MC diện đến 2 bộ áo dài được thiết kế cách điệu. Ảnh:VTV Trong phần mở đầu chương trình Táo Quân 2021, Thảo Vân đi chân đất do đôi giày cao gót cùng bên phải. Ảnh: Dân Việt Nữ MC Táo Quân chia sẻ sự cố: "Hôm nay tôi xinh nhỉ các cụ nhỉ, hóa trang mới sơ sơ thôi đấy, vì phần chính của tôi là cuối tận cùng chương trình cơ. Nhưng điều tôi muốn nói là đôi giày cao gót kia kìa, tôi đã mang 2 cái cùng bên phải đi, ung dung đến sát giờ mới mang giày ra xỏ, và phần chào đầu tôi đã phải đi chân đất rồi kiễng chân lên. Chắc khán giả không phát hiện ra đâu nhỉ, ngoài cảm giác hình như cô ấy hơi lùn so với áo". Ảnh: FB Vân Dung Thảo Vân từng chia sẻ, có nhiều khán giả nhắn tin hoặc nói với cô: “Chị là một phần không thể thiếu với Táo quân. Nghe giọng chị là thấy Tết đến, xuân về'". Ảnh: VTV Việc Thảo Vân không xuất hiện trong Táo Quân 2022 khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng. Ảnh: VTV Xem video "Đêm Giao thừa sẽ có Táo Quân". Nguồn VTV24

