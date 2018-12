Nhìn lại hành trình đến top 5 Miss Universe 2018 của H'hen Niê

H'hen Niê vừa nâng thành tích của đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới khi lọt top 5 cuộc thi năm nay. Trong chung kết, người đẹp sinh năm 1992 đã trải qua các phần thi thuyết trình ngắn, trình diễn trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử. Hình ảnh H'hen Niê khoe vóc dáng săn chắc ở phần thi trình diễn trang phục áo tắm. Ở phần thi thuyết trình ngắn, H'hen Niê tự tin truyền tải thông điệp "Tôi có thể làm được và bạn cũng có thể làm được" qua câu chuyện cô vượt qua hủ tục kết hôn sớm để theo đuổi học vấn và có cơ hội tham gia cuộc thi. Ở phần thi ứng xử, do tiếng Anh không phải là lợi thế, H'hen Niê nhờ phiên dịch viên hỗ trợ. Câu hỏi của đại diện Việt Nam là: "Phong trào Me Too làm nổ ra cuộc tranh cãi trên toàn cầu. Một số người cho rằng phong trào này đang đi quá đà. Còn bạn nghĩ sao?". Dù phiên dịch không truyền tải hết nội dung câu hỏi nhưng H'hen Niê vẫn nắm được từ khóa Me Too để tự tin trả lời: "Tôi thấy không nói quá vì bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ trước nạn lạm dụng tình dục phụ nữ là quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ và trong cuộc sống chúng ta cần được tự do. Cảm ơn". Trong chung kết, H'hen Niê không giành giải quốc phục đẹp nhất. Giải thưởng này thuộc về thí sinh đến từ Lào. Thành tích lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 của H'hen Niê không khiến nhiều người bất ngờ bởi trong suốt hành trình, cô đã tỏa sáng. Ở bán kết, H"hen Niê gây ấn tượng ở phần trình diễn trang phục dạ hội lẫn áo tắm. Mái tóc tém cá tính, làn da nâu, vóc dáng săn chắc cùng kỹ năng catwalk chuyên nghiệp là những thế mạnh của đại diện Việt Nam. H'hen Niê còn gây ấn tượng bằng phong cách thời trang linh hoạt. Đến với cuộc thi, H"hen Niê luôn giữ được vẻ ngoài tràn đầy năng lượng. Người đẹp còn tỏ ra thân thiện với các thí sinh. Thậm chí, đại diện Việt Nam H'hen Niê từng bênh vực đại diện Mỹ không có ác ý khi chê tiếng Anh của H'hen Niê không tốt. Từ cô gái nghèo khó, H'hen Niê đã vươn lên để giành chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tiếp đó, khi mang chuông đi đánh xứ người, H"hen Niê tiếp tục truyền được cảm hứng với thành tích đáng tự hào là top 5 chung cuộc. Xem video "H'hen Niê mang quốc phục Bánh Mì đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018". Nguồn Youtube/vtc

