Nhật Kim Anh bị trộm 5 tỷ: Phi Thanh Vân chia sẻ bí kíp giữ của

>>> Mời quý độc giả xem video "Nhật Kim Anh bị trộm phá két lấy đi nhiều tài sản". Nguồn Youtube:

Thông tin Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập vào biệt thự rộng hơn 200m2 ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) lấy đi nhiều tài sản có giá trị như: vàng, nhẫn, kim cương...có giá trị khoảng 5 tỷ đồng khiến cộng đồng "dậy sóng" những ngày qua. Là một trong những đồng nghiệp của Nhật Kim Anh, Phi Thanh Vân bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ.



"Những việc rủi ro không ai mong muốn bị đến với mình. Nếu coi là năm xui tháng hạn thì cũng là một hướng làm cho tư duy của mình thoải mái hơn. Chị gái mong em của chị sớm qua khỏi lúc hoạn nạn khó khăn này. Đời người ai cũng có những thăng trầm và mỏi mệt chán nản. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua hết. Mạng người là quan trọng, còn người là còn cửa cải" - Phi Thanh Vân nhắn nhủ đến Nhật Kim Anh.

Tiếp lời, nữ diễn viên kiêm doanh nhân không ngại tiết lộ cách giữ tài sản của mình để bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ được biết để tránh những rủi ro không mong muốn sau vụ Nhật Kim Anh bị trộm 5 tỷ. Theo Phi Thanh Vân quan niệm, không nên để nhiều tài sản quý giá như vàng, tiền mặt hay ngoại tệ tại nhà vì rủi ro trộm cướp hay hoả hoạn là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Chúng ta gửi ngân hàng, vì mọi giao dịch có thể chuyển khoản online trên điện thoại, trên internet, hoặc ra ngân hàng giao dịch. Một khối lượng vàng lớn cũng nên gửi vào ngân hàng vì khả năng ngân hàng bị cướp cũng thấp hơn rất rất nhiều. Thẻ tín dụng chỉ nên để một khoản đủ chi tiêu, cần gì thì chuyển khoản thêm từ ngân hàng vào, tránh rủi ro thấp nhất" - Phi Thanh Vân cho biết.

Bà mẹ một con này cũng chỉ ra thực tế rằng, các khu nhà ở dù có nhiều bảo vệ, camera, khoá, két sắt cũng chỉ là biện pháp phòng chống tạm thời. Một khi đã rời vào "tầm ngắm" và bị trộm lên kế hoạch thì cũng không thể cản được kẻ xấu ra tay. "Vì vậy cách để giảm thiểu rủi ro nhất chi bằng đừng để nhiều tiền và tài sản giá trị trong nhà. Cầu mong vạn sự bình an và thành công, hoan hỉ đến với tất cả các bạn" - Phi Thanh Vân nhắn nhủ.

Trước đó, Nhật Kim Anh cho biết, cô trên đường trở về biệt thự sau chuyến đi công tác Cần Thơ vào ngày 14/7 thì phát hiện hai két sắt trong phòng ngủ bị phá thông qua việc kiểm tra camera trên điện thoại. Về đến nhà, nữ ca sĩ kiểm tra thì toàn bộ số tài sản giá trị trong két sắt đã bị trộm mất. Cụ thể, Nhật Kim Anh bị trộm lấy đi tổng số tài sản có giá trị khoảng 5 tỷ đồng gồm: 100 lượng vàng SJC, nhẫn kim cương và 500 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, nữ ca sĩ vội trình báo công an đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, điều tra, truy xét. Qua điều tra, công an xác định có 1 nam thanh niên đột nhập vào biệt thự của nhà nữ ca sĩ và dùng xà beng cạy phá két sắt, lấy đi nhiều tài sản.

Hiện tại, công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh điều tra, truy xét vụ trộm ở nhà nữ ca sĩ này.

Phía đại diện Nhật Kim Anh cũng cho biết, sự việc bị mất trộm khiến nữ ca sĩ sốc, buồn và tâm trạng bất ổn. Cô không trò chuyện với ê-kíp. Người này cũng từ chối nói về tổng giá trị khối tài sản bị mất, chỉ nói rằng đó là thành quả nữ ca sĩ có được sau 10 năm chăm chỉ làm việc.