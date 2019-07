Sao Trung Quốc yêu ngọt ngào, chia tay bẽ bàng vì bê bối sex

Đổng Tuyền và Cao Vân Tường: Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin vợ chồng Đổng Tuyền và Cao Vân Tường đã ly hôn vào tháng 5 sau khi nam diễn viên bị cáo buộc cưỡng dâm tập thể tại Australia. Nguồn tin cho hay Đổng Tuyền quyết định ly hôn chồng để bảo toàn tài sản và danh tiếng. Cặp đôi kết hôn vào năm 2011 và có với nhau một cô con gái. Họ được coi là cặp đôi có ngoại hình đẹp bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Hạnh phúc gia đình của Đổng Tuyền lao đao khi chồng cô bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp tập thể tại Australia vào tháng 3/2018. Cao Vân Tường đã gọi một cô gái 36 tuổi tới phòng khách sạn và giở trò đồi bại. Đổng Tuyền khi đó đã vay mượn khắp nơi, thế chấp tài sản, gom góp được 3 triệu USD để bảo lãnh cho Cao Vân Tường được tại ngoại. Sau đó, cô còn bỏ cả công việc đưa con gái và mẹ chồng sang Australia để ở bên chồng, theo đuổi vụ kiện. Khi chồng bị giam lỏng tại Australia, Đổng Tuyền về Trung Quốc tích cực hoạt động nghệ thuật để kiếm tiền chăm sóc con gái và theo dõi vụ kiện. Vương Bảo Cường và Mã Dung: Cặp đôi kết hôn vào năm 2011 và có 2 người con, một gái, một trai. Cả hai không ít lần xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, đến tháng 8/2016, "Ảnh đế Trung Quốc" đau đớn tiết lộ anh đã bắt quả tang Mã Dung ngoại tình với quản lý lâu năm của mình. Không chỉ vậy, vợ cũ và quản lý còn thông đồng chiếm đoạt tài sản, sang nhượng tên nhiều giấy tờ quan trọng của Vương Bảo Cường. Sau đó, Vương Bảo Cường quyết định ly hôn Mã Dung. Truyền thông Trung Quốc đưa tin Mã Dung còn đến nhà Vương Bảo Cường ăn vạ, dàn cảnh là nam diễn viên đã bạo hành cô nhằm bôi nhọ danh dự nam diễn viên. Sina cho biết sau khi ly hôn Mã Dung có cuộc sống rất thảnh thơi, thường xuyên khoe ảnh đi du lịch đây đó nhờ số tiền được chia từ khối tài sản chung và trợ cấp nuôi con hàng tháng của Vương Bảo Cường. Trong khi đó, sự nghiệp của Vương Bảo Cường đang có dấu hiệu đi xuống sau bê bối ngoại tình của vợ cũ. Giã Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ: Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ được xem là một gia đình mẫu mực trong làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai hiếm khi vướng vào những lùm xùm tình ái và luôn giữ gìn hình ảnh gia đình hạnh phúc. Ngày cầu hôn, Giả Nãi Lượng từng quỳ xuống ngỏ lời hỏi cưới Lý Tiểu Lộ trên sóng truyền hình. Hôn nhân của họ đối diện rạn nứt vì bê bối ngoại tình. Năm 2018, Lý Tiểu Lộ bất ngờ bị tung ra những bằng chứng qua đêm tại nhà của chàng rapper PGone. Giả Nãi Lượng sau đó ngầm thừa nhận việc vợ ngoại tình. Sau vụ tai tiếng này, mọi hoạt động của Lý Tiểu Lộ trong làng giải trí bị đóng băng hoàn toàn. Cô tránh né giới truyền thông và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Báo chí Trung Quốc đưa tin cặp sao đã chính thức "đường ai nấy đi", nhưng người trong cuộc vẫn từ chối xác nhận. Được biết, họ đang tranh chấp quyền nuôi con gái. Mới đây, khi tham gia một show truyền hình Giả Nãi Lượng cho biết anh đang độc thân. Điều này thêm phần chứng minh cuộc hôn nhân của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã đổ vỡ. Huỳnh Dịch và Huỳnh Nghị Thanh: Huỳnh Dịch và Huỳnh Nghị Thanh bén duyên vào năm 2012 sau khi nữ diễn viên trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi hơn 40 ngày với doanh nhân Khương Khải. Năm 2014, cặp đôi chia tay nhau sau quãng thời gian chung sống. Vụ ly hôn của Huỳnh Dịch và người chồng thứ hai trở nên ồn ào khi trước đó cả hai liên tục bóc mẽ nhau trước công chúng. Huỳnh Nghị Thanh tố vợ là người giả tạo, ngoại tình. Trong khi đó, nữ diễn viên gọi chồng là kẻ bẩn thỉu, có nhiều cuộc tình một đêm trong thời gian cô mang thai. Huỳnh Dịch sau vụ ly hôn cũng bị công chúng quay lưng. Sự nghiệp đang nở rộ của Huỳnh Dịch trở về con số không. Nhiều năm qua, sự nghiệp của nữ diễn viên hoàn toàn mờ nhạt trong giới showbiz Hoa ngữ. Trương Vũ Kỳ với hai lần kết hôn: Trương Vũ Kỳ trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng đều đổ vỡ một cách chóng vánh. Cuộc hôn nhân đầu tiên là với đạo diễn Vương Toàn An. Năm 2011, Trương Vũ Kỳ gây bất ngờ kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An sau khi chia tay Uông Tiểu Phi. Hôn nhân của họ được đánh giá viên mãn bất chấp việc Toàn An hơn vợ 21 tuổi. Tuy nhiên, tháng 9/2014, dư luận bàng hoàng khi cảnh sát thông báo bắt giữ đạo diễn tài danh vì hành vi mua dâm tập thể. Vương Toàn An bị tạm giữ vài tháng và gần như không xuất hiện trước đám đông. Đến tháng 7/2015, cô và Vương Toàn An tuyên bố đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai này cũng kết thúc một cách chóng vánh sau hơn một năm chung sống. Viên Ba Nguyên cho biết anh từng bắt gặp Trương Vũ Kỳ qua đêm ở khách sạn với CEO Trương Tiền Hào. Chính vì vậy, anh đã quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng với Trương Vũ Kỳ.

