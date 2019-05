Nhan sắc “xinh như mộng” của cô bé 13 tuổi đóng phim “Vợ 3”

Nguyễn Phương Trà My sinh năm 2004, là diễn viên chính trong phim Vợ ba của đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh). Phim lấy bối cảnh thế kỷ 19. Trà My vào vai Mây, cô gái còn rất trẻ con nhưng đã được gả vào làm vợ ba của con trai một gia đình địa chủ. Tại đây, tâm hồn non trẻ của cô được tiếp xúc với chuyện vợ chồng, tình dục và những mối quan hệ phức tạp trong thế giới người lớn. Trà My có vẻ đẹp mộc mạc như những người con gái Việt Nam cổ điển, thuần khiết, điều mà các đạo diễn dòng phim nghệ thuật yêu thích. Trong phim, cô trang điểm theo lối tự nhiên hoặc hầu như không trang điểm, khoe nhan sắc mới lớn e ấp cùng biểu cảm sắc sảo. Nguyễn Phương Trà My có những cảnh khoe cơ thể ở tuổi 13, đặc biệt là trong cảnh quan hệ với người chồng (Lê Vũ Long đóng) và cảnh tắm ở bờ suối cùng người vợ hai tên Xuân (Maya). Không chỉ đóng cảnh nóng, Nguyễn Phương Trà My cũng vào vai một phụ nữ mang bầu ở tuổi 13 trong phim Vợ ba. Khi được mời đóng vai chính trong phim, nữ diễn viên tiết lộ cô từng chùn bước vì phim có cảnh nóng ngay ở trang 2 của kịch bản. Nhưng niềm đam mê điện ảnh đã chiến thắng, cộng với việc đạo diễn ra sức thuyết phục mẹ để cô vào vai. Khác với hình tượng một người phụ nữ từng trải, già dặn trong phim "Vợ ba", Trà My được nhận xét xinh đẹp, đáng yêu đời thường. Cô nàng sinh năm 2004 sở hữu gương mặt bầu bĩnh như những cô cậu đang tuổi ăn tuổi lớn. Phong cách ăn mặc của Trà My giản dị, trẻ trung. Một số hình ảnh đời thường không có trên phim của cô nàng 13 tuổi đã đóng cảnh nóng trong Chia sẻ hình ảnh này, Trà My chú thích: "Hôm qua có một chút sự cố nên Trà My trang điểm và làm tóc hơi già dặn so với thường ngày, Bình thường Trà My vẫn thích phong cách nhẹ nhàng tự nhiên thôi ạ". Thậm chí, có hình ảnh chụp góc nghiêng của Trà My được cư dân mạng nhận xét giống Hoa hậu Phạm Hương. Nữ diễn viên nhí phim Vợ ba luôn có mẹ - chị Mỹ Na theo sát và đồng hành cùng con trong cuộc sống. Trà My thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp từ mẹ. Mẹ là người có ảnh hưởng quan trọng nhất với sự nghiệp của cô tính đến nay. Ba mẹ ly dị năm Trà My 10 tuổi, kể từ đó cô sống cùng mẹ.

