Nhan sắc Vũ Thúy Quỳnh được dự đoán đăng quang HHHVVN 2023

Trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Miss Cosmo Vietnam 2023, Vũ Thúy Quỳnh nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả. Không ít người dự đoán cô sẽ đăng quang. Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên. Cô 1m74, có số đo ba vòng 84-63-94 cm. Vẻ đẹp của Thúy Quỳnh được nhận xét đậm chất Á Đông. Người đẹp Điện Biên từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tại sân chơi này, cô lọt top 10 chung cuộc. Thúy Quỳnh đoạt giải Á quân 3 cuộc thi The new mentor 2023 - Người mẫu toàn năng 2023. Năm 2018, ở cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, Thúy Quỳnh dừng chân ở top 12 và đoạt giải Phong cách. Thúy Quỳnh từng bị gia đình phản đối khi quyết định theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Với lòng đam mê làm người mẫu, cô dần khẳng định được bản thân. Người đẹp Điện Biên là cử nhân ngành Quản lý đô thị của Học viện Hành chính Quốc gia. Chia sẻ trên Dân Trí, Thúy Quỳnh cho biết, cô luôn ấp ủ một dự án thiện nguyện dành cho các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng chưa thể hoàn thiện. Người đẹp hiểu rằng chỉ khi bản thân có tiếng nói, vị trí trong xã hội mới có thể giúp được nhiều bạn nhỏ hơn. Vì vậy, Thúy Quỳnh quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 để có thể kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn, thiếu thốn điều kiện phát triển. Thúy Quỳnh hiện tại giành giải Best Face (Gương mặt đẹp nhất), lọt top 6 Người đẹp biển tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Chia sẻ trên Saostar, Thúy Quỳnh bày tỏ, nếu được vào top 2, cô muốn nắm tay Ngô Bảo Ngọc. “Mình thấy thích nguồn năng lượng từ chị và mình thấy chị hoàn toàn phù hợp vào top 2”, Thúy Quỳnh chia sẻ. Xem video "Ngọc Châu khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV

