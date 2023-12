Ảnh dạ hội, bikini của dàn thí sinh ở bán kết HHHV Việt Nam

38 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Miss Cosmo Vietnam 2023 vừa trải qua đêm bán kết. Các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm, dạ hội. Top 38 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 thi áo tắm giữa thời tiết lạnh của Đà Lạt. Các thí sinh khoe thân hình nóng bỏng trong trang phục áo tắm. Thí sinh Ngô Bảo Ngọc cao 1m75, có số đo ba vòng 85-62-92 cm. Thí sinh Huỳnh Thị Cẩm Tiên cao 1m66, có số đo ba vòng 100-71-105 cm. Thí sinh Phạm Thu Huyền sinh năm 1999, đến từ Hải Phòng. Cô cao 1m71, có số đo ba vòng 83-59-93 cm. Thí sinh Cao Thiên Trang thi trang phục dạ hội. Vũ Thúy Quỳnh đang là một trong những thí sinh được đánh giá cao. Cô cao 1m74, có số đo ba vòng 84-63-94 cm. Thí sinh Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, cao 1m69, có số đo ba vòng 79-58-92 cm. Thomas Iris Thanh mang trong mình hai dòng máu Đức - Việt. Cô cao 1m79, có số đo ba vòng 86-64-97 cm. Trong bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, ban tổ chức công bố các giải thưởng phụ: Best Catwalk (Thí sinh catwalk tốt nhất) - Ngô Bảo Ngọc, Best Social Media (Người đẹp truyền thông) - Cao Thị Thiên Trang, Best Body (Thí sinh có body đẹp nhất) - Trần Thị Thùy Trâm, Best Interview (Thí sinh trả lời phỏng vấn tốt nhất) - Phan Lê Hoàng An, Best Face (Gương mặt đẹp nhất) - Vũ Thúy Quỳnh, Best Smile (Thí sinh có nụ cười đẹp nhất) - Đặng Trần Ngọc. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào tối ngày 31/12. Xem video "Ngọc Châu khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV

