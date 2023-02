Nhan sắc vợ sắp cưới của “con rể quốc dân” Lee Seung Gi

Lee Seung Gi được mệnh danh người chồng tương lai hoàn hảo, là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng muốn dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Mới đây, tài tử 36 tuổi viết tâm thư thông báo kết hôn. Nam diễn viên và Lee Da In sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 7/4 tới đây. Ảnh: Instagram Lee Da In sinh năm 1992, kém “con rể quốc dân” Lee Seung Gi 5 tuổi. Ảnh: InstagramVợ sắp cưới của Lee Seung Gi sở hữu nhan sắc xinh đẹp với gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai. Ảnh: Instagram Vẻ gợi cảm của Lee Da In ở đời thường. Ảnh: Instagram Lee Da In được khen ngợi có nhan sắc không thua kém hoa hậu. Ảnh: Instagram Nữ diễn viên sinh năm 1992 có lợi thế nhan sắc khi gia nhập showbiz. Ảnh: Instagram Ngoài ra, Lee Da In còn được gia đình hậu thuẫn khi hoạt động trong showbiz. Ảnh: Instagram Mẹ của Lee Da In chính là Kyeon Mi Ri - nữ diễn viên đóng mama Chuê trong "Nàng Dae Jang Geum". Ảnh: Zing Lee Da In (ngoài cùng bên trái) có chị gái là nữ diễn viên Lee Yoo Bi. Ảnh: Instagram Xinh đẹp, được mẹ hậu thuẫn nhưng Lee Da In lẫn Lee Yoo Bi (phải) vẫn chưa thực sự tỏa sáng. Ảnh: Instagram Lee Da In là người bạn gái thứ hai Lee Seung Gi công khai hẹn hò sau nữ ca sĩ Yoona nhóm Girls’ Generation. Ảnh: Instagram Cặp đôi có chung sở thích chơi golf và bắt đầu mối quan hệ từ bạn bè rồi dần trở thành người yêu. Ảnh: Instagram Lee Seung Gi chia sẻ, bạn gái là một người có trái tim ấm áp và giàu tình yêu thương, anh muốn được ở bên cạnh cô mãi mãi. Ảnh: Instagram "Tôi quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình với Da In, người tôi yêu không phải với tư cách một cặp đôi hẹn hò mà là một cặp đã kết hôn", Lee Seung Gi viết. Ảnh: Instagram Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

