Lee Min Ho và dàn mỹ nam tuổi Đinh Mão hot nhất xứ Hàn

Sinh năm 1987, Lee Min Ho bắt đầu nổi tiếng khi đóng chính phim “Vườn sao băng” năm 2009. Những năm qua, anh là ngôi sao được săn đón nhất ở xứ sở kim chi. Ảnh: Lao động Ngoài tham gia nhiều bộ phim đình đám, Lee Min Ho còn nhận được các hợp đồng quảng cáo nhờ vẻ điển trai và chiều cao ấn tượng. Ảnh: Vietnamnet Nam diễn viên Lee Min Ho từng công khai hẹn hò với “tình đầu quốc dân” Suzy, “nữ hoàng dao kéo” Park Min Young. Ảnh: Bảo vệ công lý Bằng tuổi tài tử Lee Min Ho, Ji Chang Wook ra mắt trong vai trò diễn viên vào năm 2008. Anh từng đóng "Cười lên Donghae", "Hoàng hậu Ki", "Mật danh K2", "Cứu thế". Ảnh: VTV Ji Chang Wook sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính. Anh khá kín tiếng về chuyện tình cảm và đến nay chưa công khai bất kì mối tình nào. Ảnh: Zing Sinh năm 1987, Lee Seung Gi được mệnh danh người chồng tương lai hoàn hảo, là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng muốn dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Ảnh: Lao động Nam diễn viên phim “Bạn gái tôi là hồ ly” từng hẹn hò nữ ca sĩ Yoona nhóm Girls’ Generation. Hiện tại, Lee Seung Gi yêu nữ diễn viên Lee Da In. Ảnh: VTV Jang Geun Suk bắt đầu đóng phim từ năm 1997, khi mới 10 tuổi. Anh được khán giả biết đến nhiều nhất qua bộ phim truyền hình thần tượng “You are beautiful” (Cô nàng đẹp trai) năm 2009. Ảnh: Zing Do phủ sóng tại Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Jang Geun Suk được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "hoàng tử châu Á". Ảnh: Thế giới điện ảnh Jang Geun Suk đã gặp mối tình đầu khi đi du học ở New Zealand. Hai người hẹn hò khi nam diễn viên quay sitcom Nonstop 4. Vì yêu xa, cả hai nhanh chóng chia tay sau 2 năm. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam Sinh năm 1987, Jung Il Woo không chỉ bằng tuổi Lee Min Ho mà hai người còn là bạn thân. Ảnh: Zing Jung Il Woo được chú ý khi tham gia phim "Gia đình là số một", "49 ngày", "Mặt trăng ôm mặt trời”. Ảnh: Zing Xem video "Ninh Dương Lan Ngọc thần tượng Lee Min Ho". Nguồn Vie Network

Sinh năm 1987, Lee Min Ho bắt đầu nổi tiếng khi đóng chính phim “Vườn sao băng” năm 2009. Những năm qua, anh là ngôi sao được săn đón nhất ở xứ sở kim chi. Ảnh: Lao động Ngoài tham gia nhiều bộ phim đình đám, Lee Min Ho còn nhận được các hợp đồng quảng cáo nhờ vẻ điển trai và chiều cao ấn tượng. Ảnh: Vietnamnet Nam diễn viên Lee Min Ho từng công khai hẹn hò với “tình đầu quốc dân” Suzy, “nữ hoàng dao kéo” Park Min Young. Ảnh: Bảo vệ công lý Bằng tuổi tài tử Lee Min Ho , Ji Chang Wook ra mắt trong vai trò diễn viên vào năm 2008. Anh từng đóng "Cười lên Donghae", "Hoàng hậu Ki", "Mật danh K2", "Cứu thế". Ảnh: VTV Ji Chang Wook sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính. Anh khá kín tiếng về chuyện tình cảm và đến nay chưa công khai bất kì mối tình nào. Ảnh: Zing Sinh năm 1987, Lee Seung Gi được mệnh danh người chồng tương lai hoàn hảo, là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng muốn dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Ảnh: Lao động Nam diễn viên phim “Bạn gái tôi là hồ ly” từng hẹn hò nữ ca sĩ Yoona nhóm Girls’ Generation. Hiện tại, Lee Seung Gi yêu nữ diễn viên Lee Da In. Ảnh: VTV Jang Geun Suk bắt đầu đóng phim từ năm 1997, khi mới 10 tuổi. Anh được khán giả biết đến nhiều nhất qua bộ phim truyền hình thần tượng “You are beautiful” (Cô nàng đẹp trai) năm 2009. Ảnh: Zing Do phủ sóng tại Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Jang Geun Suk được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "hoàng tử châu Á". Ảnh: Thế giới điện ảnh Jang Geun Suk đã gặp mối tình đầu khi đi du học ở New Zealand. Hai người hẹn hò khi nam diễn viên quay sitcom Nonstop 4. Vì yêu xa, cả hai nhanh chóng chia tay sau 2 năm. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam Sinh năm 1987, Jung Il Woo không chỉ bằng tuổi Lee Min Ho mà hai người còn là bạn thân. Ảnh: Zing Jung Il Woo được chú ý khi tham gia phim "Gia đình là số một", "49 ngày", "Mặt trăng ôm mặt trời”. Ảnh: Zing Xem video "Ninh Dương Lan Ngọc thần tượng Lee Min Ho". Nguồn Vie Network