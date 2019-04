Nhan sắc nữ dịch giả vừa tái hôn với chồng cũ Hồng Nhung

Mới đây, đám cưới lần thứ hai của chồng cũ Diva Hồng Nhung - doanh nhân người Mỹ Kevin Gilmore - với nữ doanh nhân người Myanmar này đã diễn ra tại Yangon. Tiệc cưới của chồng cũ Hồng Nhung và Thiri Thant Mon được tổ chức kín đáo, riêng tư tại một resort khá sang trọng. Trong ngày cưới, cô dâu Thiri mặc váy cưới với khoảng hở sau lưng rất gợi cảm tươi tắn bên chú rể Kevin không giấu được niềm hạnh phúc với nụ cười thường trực.

Ngay sau khi thông tin đám cưới rộ lên, Thiri Thant Mon - vợ mới người Myanmar của chồng cũ Hồng Nhung vừa cho đăng tải hình ảnh thời trẻ của mình. Đáng lưu ý, trong ảnh cô chụp cùng Kevin Gilmore - chồng cũ diva Hồng Nhung.

Thiri Thant Mon và chồng cũ Hồng Nhung hạnh phúc trong ngày cưới.

Hành động này của doanh nhân người Myanmar được cho là nhằm chứng minh cô vô tội trước tai tiếng giật chồng Hồng Nhung suốt thời gian qua. Bên dưới phần bình luận, khi được người bạn bày tỏ sự chúc phúc, Thiri đã đáp lại: "Took us over 20 years but we got there" (Tạm dịch: Mất hơn 20 năm nhưng chúng tôi đã tới nơi). Dù vậy, cô đã gỡ bỏ ảnh này không lâu sau đó.

Được biết, hiện tại, vợ mới của Kevin Gilmore làm việc cho Tập đoàn quốc tế CDC với tư cách là Đại diện Quốc gia tại Myanmar, hỗ trợ thực hiện và quản lý danh mục đầu tư khi CDC tăng cường sự hiện diện tại quốc gia này. Về đời tư, Thiri đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ và có hai con trai riêng.

Những ngày qua, thông tin về thân thế vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong một bài báo tiếng Anh, Thiri Thant Mon được mô tả là người "đảm nhận rất nhiều chức vụ, trọng trách, từ lãnh đạo doanh nghiệp đến cố vấn đầu tư" cũng như việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Myanmar.

Bức ảnh thời trẻ chụp chung cùng Kevin Gilmore được Thiri Thant Mon đăng tải.

Vợ mới của Kevin từng bị đồn là kẻ thứ 3 chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình diva Hồng Nhung. Thời điểm này, chính chồng cũ Hồng Nhung là người lên tiếng bênh vực: “Về những tin tức lưu truyền trong truyền thông Việt Nam về cô ấy và bản thân tôi vài ngày qua. Một số người sử dụng nó để công kích cô ấy. Điều này hoàn toàn không được chấp nhận và sự suy diễn đó là sai”