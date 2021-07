Nhan sắc nóng bỏng của bạn gái Huỳnh Anh “dùng người yêu như phá“

Mới đây, diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ tái xuất với diện mạo phát tướng với "bụng bia" trong loạt ảnh "dìm hàng" của bạn gái hơn tuổi - MC Bạch Lan Phương, khiến fan "tá hỏa". Hình ảnh hiện tại của Huỳnh Anh khác xa với vẻ ngoài thư sinh, body săn chắc ngày nào khiến dân tình rần rần trêu đùa bạn gái nam diễn viên "dùng người yêu như phá". Đáp lại, nữ MC xinh đẹp chia sẻ: "Thật ra là bác ấy bị em bắt ưỡn bụng ra cho xấu hết cỡ để em chụp đấy mọi người ạ chứ ở ngoài vẫn ô-kê-la. Đừng ai mắng em dùng như phá, bác ý chỉ đang cố để làm em vui thôi". Dù bị trêu "dùng người yêu như phá" nhưng bạn gái Huỳnh Anh lại được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và nóng bỏng từ khi yêu. Cô và Huỳnh Anh công khai hẹn hò hồi tháng 11/2020. Cuối tháng 1 vừa qua, nam diễn viên cầu hôn bạn gái. Ngoài là một MC, Bạch Lan Phương còn theo đuổi công việc kinh doanh.Bạn gái hơn Huỳnh Anh 6 tuổi từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái. Bước sang tuổi 35, MC Bạch Lan Phương vẫn trẻ trung, gợi cảm. Nữ MC được khen ngày càng xinh đẹp nóng bỏng sau khi hẹn hò Huỳnh Anh. Mỹ nhân sinh năm 1986 chuộng những trang phục ôm sát, cắt xẻ khoe thềm ngực trắng nõn, gợi cảm. Nữ MC từng thừa nhận có can thiệp thẩm mỹ để đẹp hơn sau sinh. Từ khi yêu, dù bạn trai vướng không ít ồn ào nhưng MC Bạch Lan Phương vẫn đồng hành cùng nửa kia. Mới đây, Huỳnh Anh vướng lùm xùm bị tố nợ 200 triệu đồng không trả. Trả lời trên iOne, nam diễn viên than công việc gặp khó khăn do COVID-19 dẫn đến việc trả chậm, chứ không có chuyện quỵt nợ. Xem video "Diễn viên Huỳnh Anh trong chương trình Bữa trưa vui vẻ". Nguồn VTV6:

