Vẻ gợi cảm của U40 Bạch Lan Phương sắp cưới Huỳnh Anh

Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương công khai hẹn hò hồi tháng 11/2020. Nhanh chóng, nam diễn viên cầu hôn bạn gái. Bạch Lan Phương nhắn nhủ bạn bè chờ ngày nhận thiệp hồng của cô và Huỳnh Anh. Bạch Lan Phương chia sẻ, cô từng trải qua hôn nhân đổ vỡ nên khuyên Huỳnh Anh suy nghĩ kỹ nhưng anh vẫn nhất quyết muốn kết hôn. Bạch Lan Phương sinh năm 1986, hơn Huỳnh Anh đến 6 tuổi. Người đẹp có một cô con gái. Bước sang tuổi 35, bạn gái của Huỳnh Anh vẫn trẻ trung, gợi cảm. Theo Thời đại plus, Bạch Lan Phương từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ. "Tôi có can thiệp thẩm mỹ sau sinh. Vì là phụ nữ nên tôi ham soi gương và làm đẹp lắm. Sau sinh, mí mắt của tôi bị sụp nên tôi đã nhấn mí để có được gương mặt đẹp hơn". Nữ MC được khen ngày càng trẻ ra sau khi hẹn hò Huỳnh Anh. Ít ai nghĩ nữ MC ở độ tuổi U40, từng một lần sinh nở. Bạch Lan Phương có gu thời trang sành điệu. Nữ MC ngày càng gợi cảm, trẻ trung khiến Huỳnh Anh say đắm. Từ khi hẹn hò Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương nhận được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Nữ MC hiện tại theo đuổi công việc kinh doanh làm đẹp. Bạn gái của Huỳnh Anh làm mẹ đơn thân, khá kín tiếng về chuyện tình cảm trong quá khứ. Xem video "Huỳnh Anh đóng Lựa chọn số phận". Nguồn FB Huỳnh Anh

