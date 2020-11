Nhan sắc “không phải dạng vừa” của thí sinh thấp nhất HHVN 2020

Nguyễn Hà My là thí sinh thấp nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 với chiều cao 1,64m. Dù là thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất HHVN 2020 nhưng Hà My lại sở hữu nhan sắc nổi bật và thành tích học tập đáng nể. Người đẹp sinh năm 1999 đến từ Phú Thọ sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối. Hà My còn được chú ý bởi từng đạt 29 điểm tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại thương. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà My đã đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2019. Mới đây trên trang cá nhân, Hà My chia sẻ về hình ảnh cô muốn hướng tới: "Mình thực sự may mắn có một ngoại hình ưa nhìn, nhưng bản thân mình vẫn luôn nghĩ rằng cái đẹp về tâm hồn, về tri thức sẽ thu hút hơn rất nhiều. Mình vẫn luôn muốn học nhiều thứ, làm nhiều thứ để khi ai đó nhắc đến mình không phải là câu: Nguyễn Hà My chỉ được cái xinh thôi!". Nữ sinh 9X "sợ làm một 'bình hoa' vì hoa thì sẽ tàn và không có tính bền vững". Hà My tự nhận bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và với mỗi cuộc thi, thứ cô tìm kiếm duy nhất luôn là "the best version of Nguyen Ha My" (phiên bản hoàn hảo nhất của Nguyễn Hà My). Cô bạn tập gym đều đặn để duy trì vóc dáng. Hà My muốn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật sau khi bước ra khỏi cuộc thi nhan sắc năm nay. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing:

Nguyễn Hà My là thí sinh thấp nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 với chiều cao 1,64m. Dù là thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất HHVN 2020 nhưng Hà My lại sở hữu nhan sắc nổi bật và thành tích học tập đáng nể. Người đẹp sinh năm 1999 đến từ Phú Thọ sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối. Hà My còn được chú ý bởi từng đạt 29 điểm tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại thương. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 , Hà My đã đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2019. Mới đây trên trang cá nhân, Hà My chia sẻ về hình ảnh cô muốn hướng tới: "Mình thực sự may mắn có một ngoại hình ưa nhìn, nhưng bản thân mình vẫn luôn nghĩ rằng cái đẹp về tâm hồn, về tri thức sẽ thu hút hơn rất nhiều. Mình vẫn luôn muốn học nhiều thứ, làm nhiều thứ để khi ai đó nhắc đến mình không phải là câu: Nguyễn Hà My chỉ được cái xinh thôi!". Nữ sinh 9X "sợ làm một 'bình hoa' vì hoa thì sẽ tàn và không có tính bền vững". Hà My tự nhận bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và với mỗi cuộc thi, thứ cô tìm kiếm duy nhất luôn là "the best version of Nguyen Ha My" (phiên bản hoàn hảo nhất của Nguyễn Hà My). Cô bạn tập gym đều đặn để duy trì vóc dáng. Hà My muốn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật sau khi bước ra khỏi cuộc thi nhan sắc năm nay. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing: