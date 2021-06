Nhan sắc “kẹo ngọt” của MC Hà My được “ông chú” triệu đô cầu hôn

MC Hà My của VTV24 "sáng nhất MXH" khi được CEO Hùng Đinh hơn 16 tuổi cầu hôn trên máy bay. MC Hà My và bạn trai CEO của start up triệu USD dù có sự khác biệt về tuổi tác nhưng vẫn được khen đẹp đôi, chuẩn cặp "trai tài - gái sắc". Nữ BTV của VTV sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong veo như "nàng thơ". Mỹ nhân sinh năm 1996 thu hút bởi ngoại hình tươi tắn với nụ cười tươi rạng rỡ, gương mặt thanh tú. Nữ BTV biết 4 ngoại ngữ từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2018 với chiều cao nổi trội 1,75m. Hà My là Hoa khôi Press Green Beauty 2019 - cuộc thi dành cho các nữ MC, phóng viên, biên tập viên. Nữ MC được cầu hôn trên máy bay gây ấn tượng với lối dẫn tự nhiên, thu hút. Hà My là một trong những mỹ nhân VTV vừa xinh vừa giỏi. Mỹ nhân họ Phạm sở hữu phong cách thời trang nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm. Hà My nỗ lực từng ngày trong công việc để xóa bỏ định kiến "bình hoa di động" của khán giả. Người đẹp sinh năm 1996 hội tụ cả nhan sắc lẫn tri thức bảo sao "ông chú" triệu đô phải si mê.Xem video "Những màn cà khịa cực hay của MC VTV". Nguồn VTV

MC Hà My của VTV24 "sáng nhất MXH" khi được CEO Hùng Đinh hơn 16 tuổi cầu hôn trên máy bay. MC Hà My và bạn trai CEO của start up triệu USD dù có sự khác biệt về tuổi tác nhưng vẫn được khen đẹp đôi, chuẩn cặp "trai tài - gái sắc". Nữ BTV của VTV sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong veo như "nàng thơ". Mỹ nhân sinh năm 1996 thu hút bởi ngoại hình tươi tắn với nụ cười tươi rạng rỡ, gương mặt thanh tú. Nữ BTV biết 4 ngoại ngữ từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2018 với chiều cao nổi trội 1,75m. Hà My là Hoa khôi Press Green Beauty 2019 - cuộc thi dành cho các nữ MC, phóng viên, biên tập viên. Nữ MC được cầu hôn trên máy bay gây ấn tượng với lối dẫn tự nhiên, thu hút. Hà My là một trong những mỹ nhân VTV vừa xinh vừa giỏi. Mỹ nhân họ Phạm sở hữu phong cách thời trang nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm. Hà My nỗ lực từng ngày trong công việc để xóa bỏ định kiến "bình hoa di động" của khán giả. Người đẹp sinh năm 1996 hội tụ cả nhan sắc lẫn tri thức bảo sao "ông chú" triệu đô phải si mê. Xem video "Những màn cà khịa cực hay của MC VTV". Nguồn VTV