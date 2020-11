Nhan sắc du học sinh sở hữu vòng 3 “khủng” nhất HHVN 2020

Nếu như thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc sở hữu vòng 3 lớn nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 với 96cm thì Phù Bảo Nghi cũng không kém cạnh với vòng 3 là 95cm. Phù Bảo Nghi là một trong 3 nữ du học sinh sáng giá vào chung kết cuộc thi năm nay. Người đẹp sinh năm 2001, đến từ An Giang từng đỗ 3 trường đại học tại Mỹ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và muốn tập trung cho cuộc thi năm nay, Bảo Nghi đã đăng ký học tại ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM. Mới đây, Bảo Nghi lọt Top 5 Người đẹp thể thao của HHVN 2020 sau khi xuất sắc giành chiến thắng trong phần thi bơi. Ảnh: Tiền Phong. Người đẹp 19 tuổi được đánh giá có khả năng cạnh tranh ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm nay. Không chỉ là thí sinh có vòng 3 “khủng” nhất nhì HHVN 2020, Bảo Nghi còn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Cô gái quê An Giang sở hữu gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ. Thí sinh 10X chăm chỉ tập gym và chơi thể thao để có được vóc dáng cân đối. Dù lần đầu đăng ký tham gia một cuộc thi sắc đẹp nhưng Bảo Nghi thể hiện được sự tự tin. Ảnh: Demi Tang. Ngắm nhan sắc nổi bật của nữ du học sinh vào chung kết HHVN 2020. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing:

Nếu như thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc sở hữu vòng 3 lớn nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 với 96cm thì Phù Bảo Nghi cũng không kém cạnh với vòng 3 là 95cm. Phù Bảo Nghi là một trong 3 nữ du học sinh sáng giá vào chung kết cuộc thi năm nay. Người đẹp sinh năm 2001, đến từ An Giang từng đỗ 3 trường đại học tại Mỹ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và muốn tập trung cho cuộc thi năm nay, Bảo Nghi đã đăng ký học tại ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM. Mới đây, Bảo Nghi lọt Top 5 Người đẹp thể thao của HHVN 2020 sau khi xuất sắc giành chiến thắng trong phần thi bơi. Ảnh: Tiền Phong. Người đẹp 19 tuổi được đánh giá có khả năng cạnh tranh ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm nay. Không chỉ là thí sinh có vòng 3 “khủng” nhất nhì HHVN 2020 , Bảo Nghi còn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Cô gái quê An Giang sở hữu gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ. Thí sinh 10X chăm chỉ tập gym và chơi thể thao để có được vóc dáng cân đối. Dù lần đầu đăng ký tham gia một cuộc thi sắc đẹp nhưng Bảo Nghi thể hiện được sự tự tin. Ảnh: Demi Tang. Ngắm nhan sắc nổi bật của nữ du học sinh vào chung kết HHVN 2020. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing: