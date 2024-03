Hôn nhân kỳ lạ của Khởi My - Kelvin Khánh

Khởi My - Kelvin Khánh kết hôn năm 2017. Cặp đôi "chị em" này quyết định không sinh con. Khởi My hài hước cho biết, vợ chồng cô ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Kelvin Khánh chia sẻ, cuộc sống vợ chồng anh rất hạnh phúc nên cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào đó, nếu cảm thấy cần có con, cặp đôi sẽ tính tiếp.Vợ chồng Khởi My khá kiệm lời về cuộc sống hôn nhân. Cặp đôi thường xuyên đăng ảnh bên nhau. Khởi My ân cần cài dây bảo hiểm cho chồng kém 4 tuổi. Cặp đôi đều có sở thích phượt. Kelvin Khánh và Khởi My vẫn nhí nhảnh như ngày chưa lập gia đình. Đôi vợ chồng son sống ở penthouse 300m2. Khởi My vẫn trẻ trung ở tuổi 34. Vợ chồng nữ ca sĩ giữ lửa hôn nhân nhờ tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau. "Gia đình chúng tôi không có quy tắc chồng sợ vợ hay vợ sợ chồng nha", Khởi My chia sẻ. Ngoài thời gian làm việc, vợ chồng Khởi My cùng nhau chăm sóc thú cưng, vào bếp nấu ăn, gặp gỡ người thân. Khởi My có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Hôn nhân của cặp đôi ca sĩ nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV

