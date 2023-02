Nhan sắc Á hậu Phương Thảo lộ tin nhắn “đụng chạm” Thảo Nhi Lê

Mới đây, Á hậu Phương Thảo (phải) bị rò rỉ tin nhắn "đụng chạm" Á hậu Thảo Nhi Lê. Cụ thể, Phương Thảo viết: "Thật sự là Nhi không hợp hoa hậu đâu mọi người ạ. Mục đích của Nhi khi đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là để PR cho công việc kinh doanh, chứ không phải vì khát khao hoa hậu. Trao cơ hội ấy cho người có khát khao xứng đáng hơn". Ảnh: FBNV, Thể thao văn hóa Á hậu Phương Thảo chia sẻ trên Thể thao Văn hóa, lời nhận định về Thảo Nhi đã từ 8 tháng trước. Cô không muốn nhắc tới vì đã giải thích và bị cắt ghép. Phương Thảo nói thêm, cô viết bình luận dưới góc độ một khán giả và nữ doanh nhân. "Tôi thấy tôi và Nhi có khá nhiều điểm giống nhau. nên tôi yêu mến và đánh giá cao Nhi. Chính vì đánh giá cao nên tôi mới nhận định Nhi không hợp làm hoa hậu. Vì làm hoa hậu là khổ nhất: Bị quản lý chặt chẽ, phải ở căn hộ công ty chỉ định (không đẹp như căn hộ đang ở), bị kiểm soát đi lại, không được tự do du lịch, hẹn hò… Trong khi làm á hậu vừa có danh hiệu, lại tự do tự tại. Mục đích khi đến với hoa hậu để PR là chuyện bình thường. Bản thân Phương Thảo hay hầu hết các cô gái khi đến với cuộc thi hoa hậu đều để PR theo một khía cạnh nào đó ít hay nhiều. Dưới góc độ làm kinh doanh, điều này là sự khôn ngoan chứ không xấu", Phương Thảo chia sẻ. Lê Phương Thảo là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Ở thời điểm giành danh hiệu á hậu, Phương Thảo sở hữu số đo ba vòng 85- 60- 92cm. Sau Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, chân dài ngày càng gợi cảm. Phương Thảo từng lọt top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Chân dài sinh năm 1994 từng tiết lộ chi phí thi hoa hậu của mình lên đến 1,3 tỷ. Nàng á hậu có thành tích học tập đáng nể. Phương Thảo tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị thương hiệu cao cấp tại đại học Regent's University London (Anh) và tốt nghiệp loại xuất sắc tại đại học University of Portsmouth (Anh). Người đẹp sinh năm 1994 là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM.Á hậu Lê Phương Thảo còn là giám đốc dự án của một công ty bất động sản. Nàng hậu có cuộc sống đời thường đầy sang chảnh. Xem video "Á hậu Phương Thảo catwalk". Nguồn FBNV

