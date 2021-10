Nhâm Hoàng Khang “gây thù” loạt sao Việt, trùm cuối này căng nhất!

Trước khi bị bắt để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, Nhâm Hoàng Khang công kích nhiều sao Việt. Một trong số đó là nghệ sĩ Đức Hải. Cụ thể vào tháng 6/2021, nghệ sĩ Đức Hải vướng ồn ào bị nghi chửi tục. Lần đầu, nam nghệ sĩ thanh minh rằng anh bị hack tài khoản Facebook. Sau đó, Đức Hải lại cho biết, do con nuôi nghịch dại, đã vào trang cá nhân của anh để viết những lời lẽ bậy bạ. Ảnh: Saostar Ngoài ra, nghệ sĩ Đức Hải cho biết, đã có một số đối tượng giỏi về IT lợi dụng ồn ào để nhảy vào tống tiền. Anh nhận được 88 tin nhắn khủng bố và đòi 200 triệu đồng. Nhiều cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ Đức Hải tố Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: VTV Về phần mình, Nhâm Hoàng Khang tiết lộ đã tìm ra người mạo danh anh để tung tin tống tiền nghệ sĩ Đức Hải. Theo “cậu IT”, người thuê dịch vụ spam tin nhắn này có thể liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải bởi một trong các số điện thoại của người mua dịch vụ tin nhắn spam trùng khớp với số điện thoại của nam nghệ sĩ này. Ảnh: VOV Sau khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt, nghệ sĩ Đức Hải xác nhận, vào ngày 4/6, anh đã gửi đơn tố cáo các đối tượng nặc danh xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, nhắn tin đe dọa, yêu cầu anh chuyển 200 triệu vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. “Tôi quyết tâm làm tới cùng để vạch mặt kẻ phạm tội, tìm ra sự thật về sự vu khống có hệ thống và cố tình hạ uy tín của nghệ sĩ", nam nghệ sĩ khẳng định. Ảnh: Thể thao văn hóa Ngoài nghệ sĩ Đức Hải, Nhâm Hoàng Khang còn “gây thù” với Hoài Linh. Nam hacker này được cho là người đứng sau hỗ trợ bà Phương Hằng khơi ồn ào Hoài Linh “ngâm” tiền từ thiện miền Trung. Ảnh: Người lao động Phía Hoài Linh phân trần việc chậm giải ngân sau đó gấp rút làm từ thiện. Nam nghệ sĩ đến nay không nhắc đến Nhâm Hoàng Khang nhưng đã làm đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Ảnh: Người lao động Ngoài Hoài Linh, Nhâm Hoàng Khang còn công kích nhóm nghệ sĩ: diễn viên Hồng Vân (trong ảnh), đạo diễn Hoa Hạ, diễn viên Trịnh Kim Chi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi tung ảnh chụp màn hình đoạn chat được cho là giữa 4 nghệ sĩ này. Theo Nhâm Hoàng Khang, nhóm nghệ sĩ này “đối đầu” với bà Hằng. Ảnh: FB Hồng Vân Nhâm Hoàng Khang còn tung đoạn ghi âm ẩn ý nhân vật là Hồng Vân có lời lẽ không hay về khán giả. Phía Hồng Vân phủ nhận nghi vấn “chửi” khán giả. Ảnh: FB Hồng Vân Phía diễn viên Trịnh Kim Chi và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến nay không nhắc đến Nhâm Hoàng Khang nhưng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Ảnh: Đời sống văn hóa “Đối đầu” với bà Phương Hằng, Vy Oanh cũng bị Nhâm Hoàng Khang bới tung đời tư bằng những thủ thuật hack Facebook. Giống Trịnh Kim Chi và Đàm Vĩnh Hưng, phía nữ ca sĩ không đả động đến “cậu IT” nhưng quyết tâm đưa bà Hằng ra tòa. Ảnh: PLONhâm Hoàng Khang từng tố Phi Nhung lấy hết cát sê của Hồ Văn Cường, đồng thời tung tin nhắn của giọng ca 18 tuổi cho biết bản thân mệt mỏi và muốn về quê sinh sống. Hồ Văn Cường thừa nhận là người viết loạt tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội. Em gửi lời xin lỗi đến mẹ nuôi Phi Nhung đồng thời xem đây là bài học không nên tin tưởng người xấu xúi giục làm tổn hại đến người thân và gia đình. Ảnh: Người lao động Phía Phi Nhung làm rõ lời tố lấy hết cát sê của Hồ Văn Cường. Trả lời iOne, Phi Nhung cho biết, cát sê của Hồ Văn Cường lẫn của cô đều do quản lý giữ. Nữ ca sĩ sẽ đưa hết tiền cho Hồ Văn Cường khi em học xong cấp ba, đủ 18 tuổi cũng như hứa hẹn cho thêm vài trăm triệu để con nuôi làm vốn. Ảnh: Người lao động Khi Phi Nhung mất, Nhâm Hoàng Khang lại làm thơ tiễn biệt: "Tạm thời thù oán bỏ qua. Biệt ly lần cuối chắc xa ngút ngàn. Chị đi em cũng ngỡ ngàng. Nhung trên gấm lụa nồng nàng tiễn đưa". Một số cư dân mạng tinh ý khi ghép 4 từ đầu mỗi câu thơ sẽ cho ra cụm từ: "Tạm biệt chị Nhung". Ảnh: Dân Việt Tháng 5/2021, Nhâm Hoàng Khang cho rằng người mẫu Trang Trần là người đứng sau tài khoản nói xấu bà Phương Hằng nên công kích Trang Trần. Sau đó, hai bên xảy ra khẩu chiến. Nhâm Hoàng Khang thậm chí tuyên bố hẹn gặp Trang Trần tại quán ăn của cô để giải quyết ân oán. Tuy nhiên, đúng ngày hẹn, Nhâm Hoàng Khang không xuất hiện. Ảnh: Vietnamnet Về cuộc hẹn, Nhâm Hoàng Khang cho biết, anh vừa đến đầu ngõ quán ăn của Trang Trần thì phải quay lại vì nhìn thấy đông người tụ tập. Theo nam hacker này, anh đã gọi điện báo cơ quan chức năng về một nhóm người đang tụ tập trước quán của Trang Khàn mùa dịch. Ảnh: Vietnamnet Mới đây khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt, Trang Trần lên tiếng. Chân dài chia sẻ: "Nếu tôi làm đơn kiện Nhâm Hoàng Khang dọa tôi, bằng chứng có đầy đủ, gần 70 tin nhắn dọa. Tôi thúc lá đơn là còn đi xa nữa. Đừng mong tôi xin lỗi Nhâm Hoàng Khang. Bây giờ "cạn tàu ráo máng", cho cái đơn là 1 đến 5 năm”. Ảnh: PLO Xem video "Nghệ sĩ Đức Hải trong chương trình Tiếu lâm tứ trụ". Nguồn THVL

