Đức Hải tố cáo đối tượng tống tiền, liên quan Nhâm Hoàng Khang?

Mới đây, nghệ sĩ Đức Hải chia sẻ trên Dân Trí, ngày 4/6, anh đã gửi đơn tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Trong văn bản trả lời vào ngày 14/6, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải.

Ngoài ra, phía Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nghệ sĩ Đức Hải gửi đơn tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: Dân Trí

Trên Lao động, nghệ sĩ Đức Hải chia sẻ cụ thể về lộ trình làm việc với cơ quan chức năng của anh: "Ngày 2/6, Facebook tôi bị hack thì đến 3/6, tôi bị tống tiền. Sau đó, ngày 4/6, tôi gửi đơn đến Công an TP.HCM.

Tiếp đó, ngày 14/6 phía Công an TP.HCM có văn bản trả lời cho tôi. Ngày 2/7, tôi nhận thông báo của Công an TP.HCM rằng đang điều tra vụ việc. Đến 4/10, tôi nhận được thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt".

Về thông tin Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ Nhâm Hoàng Khang để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, nghệ sĩ Đức Hải chia sẻ trên Dân Việt: "Từ qua đến nay, tôi mới thực sự nghĩ là mình "sống lại". Vì những ngày qua, đến thở tôi cũng không dám thở mạnh, thở sâu.

Trong ngần đó năm làm nghệ thuật, chưa bao giờ tôi thấy mình tổn thương và sợ hãi đến thế. Bây giờ, tôi còn không dám ngoi lên mạng xã hội vì rất sợ đau đầu chuyện thi phi”.

Nghệ sĩ Đức Hải thở phào khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt. Ảnh: Saostar

Hồi tháng 6/2021, nghệ sĩ Đức Hải vướng ồn ào bị nghi chửi tục. Lần đầu, nam nghệ sĩ thanh minh rằng anh bị hack tài khoản Facebook. Sau đó, Đức Hải lại cho biết, do con nuôi nghịch dại, đã vào trang cá nhân của anh để viết những lời lẽ bậy bạ.

Chia sẻ trên Tiền Phong, nghệ sĩ Đức Hải cho biết, đã có một số đối tượng giỏi về IT lợi dụng ồn ào để nhảy vào tống tiền. Anh nhận được 88 tin nhắn khủng bố và đòi 200 triệu đồng.