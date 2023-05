Nhã Phương gầy gò trơ xương ức giữa lúc đang mang bầu lần 2

Trong bộ ảnh chụp nhân dịp sinh nhật tuổi 33 mới đây, Nhã Phương khoe nhan sắc tươi tắn rạng rỡ, sau lưng là "núi" quà sinh nhật gồm nhiều món đồ hàng hiệu và hoa tươi cỡ lớn. Nữ diễn viên nhắn nhủ: "Mẹ bỉm cảm ơn tình cảm của mọi người. Lại thêm một đêm nhiều hạnh phúc". Gương mặt trang điểm kỹ càng của bà xã Trường Giang nhận "cơn mưa lời khen" rằng mẹ bầu ngày càng xinh đẹp, hút mắt.

Nhã Phương chụp ảnh mừng sinh nhật tuổi mới.

Nhan sắc rạng ngời của người đẹp khiến dân tình xuýt xoa.

Tuy nhiên mới đây, khi đăng tải bức ảnh khoe toàn bộ vóc dáng, Nhã Phương khiến dân tình "phát hoảng" vì để lộ cơ thể gầy trơ xương. Diện trang phục có thiết kế sát nách, cổ áo khoét sâu, nữ diễn viên cho thấy phần cánh tay khẳng khiu và xương ức nhô cao. Chưa kể, vì diện áo dáng xòe che bụng nên vô tình Nhã Phương trông càng "suy dinh dưỡng" so với hình ảnh thường thấy của một bà bầu.

Vóc dáng "cò hương" của Nhã Phương, trông khó nhận ra là cô đang mang bầu.

Sau khi đăng tải, vóc dáng khi bầu bí của bà xã Trường Giang khiến người hâm mộ lo lắng. Nhiều bình luận khuyên Nhã Phương nên ăn uống nhiều hơn để tốt cho mẹ và bé: "Bầu mà ốm quá chị ơi", "Chắc ở ngoài nhìn gầy trơ xương luôn", "Ráng ăn nhiều nhiều vô nha chị Mười ơi, sinh bé xong rồi lại giảm cân", "Gầy quá không nhìn ra bụng bầu luôn",...

Từ khi mang bầu lần 2, vóc dáng Nhã Phương ngày càng gầy gò. Nhìn lại hình ảnh thời điểm cuối năm 2022 - đầu năm 2023 vừa qua, nữ diễn viên trông còn khỏe khoắn, "có da có thịt" hơn.

Trước khi mang thai lần 2, Nhã Phương được khen "có da có thịt" hơn.

Đây không phải lần đầu tiên bà xã Trường Giang gây hoang mang với thân hình "cò hương". Nhiều năm qua, Nhã Phương nổi tiếng là mỹ nhân Vbiz bị ám ảnh về cân nặng. Nữ diễn viên từng không ít lần xuất hiện với thân hình gầy tong teo, "xương xẩu", ảnh hưởng tới nhan sắc.

Bà xã Trường Giang là một trong những mỹ nhân bị ám ảnh cân nặng của showbiz Việt.

Cô nhiều lần để lộ tay chân, cơ thể gầy khẳng khiu.

Đặc biệt sau khi đón con gái đầu lòng, Nhã Phương sợ tăng cân đến mức không dám ăn. Vừa sinh Destiny chưa được bao lâu, bà xã Trường Giang tiết lộ cô đã giảm hơn 15kg. Khi tham gia bộ phim Cây táo nở hoa năm 2021, người đẹp bị nhận xét thiếu sức sống, thân hình xơ xác, đáng báo động.

Hình ảnh Nhã Phương thời điểm tham gia phim "Cây Táo Nở Hoa" từng gây hoang mang vì quá gầy.

Về phần Trường Giang, không ít lần nam danh hài tâm sự chuyện cân nặng của vợ trên sóng truyền hình. Trường Giang cho biết bà xã cao 1m63, chỉ nặng 42-43kg nhưng luôn than mình béo. Mặc dù "Mười khó" luôn nói với vợ rằng như vậy là gầy, tuy nhiên cô vẫn nhịn ăn, ép cân vì sợ béo.

"Dạo này nhìn cơ thể vợ tôi siêu mỏng, quá gầy. Cứ mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên vợ tôi nói là: 'Chết rồi'. Tôi hỏi sao chết thì vợ tôi than phiền: 'Em lại lên cân nữa rồi'. Trong khi đó có mập tí nào đâu. Rồi ngày nào cũng ngồi trước gương soi cái mặt xem có to ra không, soi hết bên nọ bên kia trong khi có 42, 43 ký. Soi xong lại than: 'Chết em rồi'", Trường Giang từng tâm sự.

Trường Giang "đau đầu" vì bà xã bị ám ảnh cân nặng.

Dù chỉ nặng 42-43kg nhưng Nhã Phương luôn cảm thấy bản thân quá béo.

Nam danh hài kể thêm: "Đã thế vợ tôi còn đuổi tôi: 'Thôi, anh đi làm ngay đi đừng ở nhà nữa. Anh ở nhà lại suốt ngày nấu ăn làm em phải ăn rồi tăng cân. Không được đâu, anh đi làm ngay đi, đừng ở nhà nữa! Chết em rồi!'. Đấy, vợ tôi cứ như thế hoài, hỏi có điên không cơ chứ".

Người đẹp còn đuổi chồng vì cho rằng anh ở nhà suốt ngày nấu ăn làm mình tăng cân.

Sau khoảng thời gian gầy gò bị dân tình nhận xét không đẹp, Nhã Phương tích cực tập luyện, ăn nhiều hơn để cải thiện vóc dáng. Cuối năm 2022 - đầu năm 2023, nhan sắc của nữ diễn viên được khen "thăng hạng", đẹp hơn nhờ tăng cân.

Đầu năm 2023, Nhã Phương trở lại với thân hình đầy đặn hơn.