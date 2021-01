Ngưỡng mộ nhan sắc như chị em của mẹ con nhà mỹ nhân Việt

Á hậu Huyền My được mẹ tháp tùng tới một sự kiện diễn ra đầu năm 2021. Mẹ của Huyền My gây chú ý với nhan sắc vô cùng trẻ trung, sang trọng và thanh lịch ở tuổi U50. Ảnh: Vũ Toàn. Mẹ con nhà mỹ nhân Việt đúng chuẩn "mẹ nào con nấy", đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Nhiều khoảnh khắc hai mẹ con Huyền My được ví von nhan sắc như hai chị em. Mẹ Á hậu Huyền My luôn biết cách giữ gìn làn da, vóc dáng để luôn đẹp rạng rỡ và tự tin mỗi khi xuất hiện bên con gái trước công chúng. Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh thường xuyên đăng tải những bức ảnh chụp chung với mẹ. Fan vô cùng bất ngờ khi mẹ Angela Phương Trinh trẻ trung và xinh đẹp hơn so với hình ảnh tần tảo bán xôi trước đây. Trong nhiều bức ảnh chụp chung với hai con gái, mẹ của Angela Phương Trinh được nhiều người nhận xét rằng trông như 3 chị em gái vì nhan sắc trẻ trung. Có thể thấy, mẹ của Angela Phương Trinh có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên cạnh các con. Ở tuổi 50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn đẹp bất chấp thời gian trong khi con gái 26 tuổi Anh Sa ngày càng xinh đẹp trưởng thành. Ảnh: FBNV. Trong nhiều khung hình, mẹ con Hoa hậu Giáng My được khen trẻ trung và xinh đẹp như hai chị em gái. Anh Sa thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ Hoa hậu từ nhan sắc đến vóc dáng. Mẹ của nàng rich kid Tiên Nguyễn – bà Thủy Tiên sở hữu làn da mịn màng, vóc dáng thon thả, săn chắc đáng ngưỡng mộ dù đã bước qua tuổi 50. Ảnh: Instagram NV. Mẹ Tiên Nguyễn thường xuyên diện đồ đôi cùng với con gái. Trong những bức ảnh chụp chung, hai mẹ con trông chẳng khác gì chị em. Mẹ chồng Hà Tăng sở hữu phong cách thời trang trẻ trung và sành điệu "ăn đứt" gái trẻ. Xem video "Quý tử nhà sao Việt lột xác ngoạn mục". Nguồn Saostar:

Á hậu Huyền My được mẹ tháp tùng tới một sự kiện diễn ra đầu năm 2021. Mẹ của Huyền My gây chú ý với nhan sắc vô cùng trẻ trung, sang trọng và thanh lịch ở tuổi U50. Ảnh: Vũ Toàn. Mẹ con nhà mỹ nhân Việt đúng chuẩn "mẹ nào con nấy", đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Nhiều khoảnh khắc hai mẹ con Huyền My được ví von nhan sắc như hai chị em. Mẹ Á hậu Huyền My luôn biết cách giữ gìn làn da, vóc dáng để luôn đẹp rạng rỡ và tự tin mỗi khi xuất hiện bên con gái trước công chúng. Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh thường xuyên đăng tải những bức ảnh chụp chung với mẹ. Fan vô cùng bất ngờ khi mẹ Angela Phương Trinh trẻ trung và xinh đẹp hơn so với hình ảnh tần tảo bán xôi trước đây. Trong nhiều bức ảnh chụp chung với hai con gái, mẹ của Angela Phương Trinh được nhiều người nhận xét rằng trông như 3 chị em gái vì nhan sắc trẻ trung. Có thể thấy, mẹ của Angela Phương Trinh có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên cạnh các con. Ở tuổi 50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn đẹp bất chấp thời gian trong khi con gái 26 tuổi Anh Sa ngày càng xinh đẹp trưởng thành. Ảnh: FBNV. Trong nhiều khung hình, mẹ con Hoa hậu Giáng My được khen trẻ trung và xinh đẹp như hai chị em gái. Anh Sa thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ Hoa hậu từ nhan sắc đến vóc dáng. Mẹ của nàng rich kid Tiên Nguyễn – bà Thủy Tiên sở hữu làn da mịn màng, vóc dáng thon thả, săn chắc đáng ngưỡng mộ dù đã bước qua tuổi 50. Ảnh: Instagram NV. Mẹ Tiên Nguyễn thường xuyên diện đồ đôi cùng với con gái. Trong những bức ảnh chụp chung, hai mẹ con trông chẳng khác gì chị em. Mẹ chồng Hà Tăng sở hữu phong cách thời trang trẻ trung và sành điệu "ăn đứt" gái trẻ. Xem video "Quý tử nhà sao Việt lột xác ngoạn mục". Nguồn Saostar: