Người cha hà khắc sau thành công của Michael Jackson

Thông tin mới đây về việc ông Joe Jackson - bố đẻ của Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson qua đời khiến nhiều người vô cùng thương tiếc. Được biết, năm 2016, Joe được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy.



Ông Joe Jackson qua đời sau đợt kỷ niệm 9 năm ngày mất của nam ca sĩ Michael Jackson (ngày 25/6). Joe là một người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành công của các thành viên gia đình Jackson.

Thật ra, câu chuyện Joe bị dư luận chỉ trích vì đối xử thậm tệ với các con cũng như biến họ thành “cỗ máy kiếm tiền” khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu từ thương được Joe định nghĩa như thế nào hay ông đang vô cùng hà khắc với các con của mình. Thậm chí, thời điểm Michael Jackson còn sống, mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” của hai bố con cũng được nhiều người bàn tán.



Từng kể lại về tuổi thơ cô đơn và luôn sống trong sợ hãi, ông hoàng nhạc Pop cũng đã từng hé lộ cho người hâm mộ quá khứ của mình. Hình ảnh người bố bắt các con trong nhà luyện tập không ngừng nghỉ bất chấp chấn thương chắn chắn là điều ám ảnh nhất đối với Michael Jackson.

Nhiều người cũng nói rằng, việc ám ảnh đối với người bố hà khắc và độc đoán khiến ông hoàng nhạc Pop quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để có thể từ bỏ màu da giống với thân sinh ra mình. Michael Jackson cũng từng gạch tên bố của mình ra khỏi danh sách thừa kế và trao quyền nuôi dưỡng 3 con cho mẹ.



Có thể nhận thấy được, tính cách khá cực đoan cũng như hà khắc của Joe được hình thành từ tuổi thơ khốn khó của ông. Sinh ra trong một gia đình người Mỹ gốc Phi vô cùng nghèo khó, lại là con cả trong gia đình, từ bé Joe đã trải qua nhiều sự cô đơn. Người bố của Joe là người bạo lực và nghiêm khắc.

Năm Joe 12 tuổi thì bố mẹ ly dị và ông theo bố. Năm1949, Joe kết hôn với Katherine và đầu thập niên 1950, ông chơi guitar trong ban nhạc The Falcons nhưng không thành công. Ông từng có thời làm công nhân trong nhà máy thép.

Thừa nhận từng đánh đập các con và bắt chúng luyện tập với cường độ cao, thế nhưng Joe nói rằng ông không hối hận vì chuyện đó. Chính những trận đòn cũng như những ngày làm việc và luyện tập với cường độ cao chính là cách những người da màu dạy con cái để chúng có thể cư xử đúng đắn và không bị tống vào tù.

Michael Jackson thừa nhận, anh cảm thấy may mắn khi có một người bố như thế này.

Mặc dù ông vô cùng hà khắc nhưng không thể phủ nhận, Joe chính là người biến các con của mình thành những nghệ sĩ huyền thoại. Việc thành lập ban nhạc The Jackson 5 đã chính là bước đệm đưa các con của ông lên một đỉnh cao mới. The Jackson 5 đã tham gia nhiều cuộc thi tài năng ở các trường trung học cũng như ký hợp đồng với hãng Steeltown Records ở Indiana và phát hành single Big Boy (1968). Sau khi tách ra hát riêng, Michael là nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất mọi thời. Năm 2011, Joe được vinh danh ở bảo tàng Arkansas Black Hall of Fame vì những nỗ lực phía sau thành công của các con. Joe cũng được truyền thông ca ngợi là nhà quản lý, đào tạo thiên tài.