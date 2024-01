Ngọc Trinh và loạt sao Việt vướng vòng lao lý

Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau 3 tháng bị tạm giam. Ảnh: Người Lao Động. Theo Dân Trí, Ngọc Trinh chia sẻ, cô đã nhận thức được hành động của bản thân là sai trái khi lái mô tô không bằng lái, không đúng luật giao thông, biểu diễn với tư thế nguy hiểm gây ảnh hưởng trật tự công cộng, tác động xấu cho các bạn trẻ học theo. "Tôi hy vọng mọi người luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học, bắt chước những hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật", người mẫu Ngọc Trinh nói. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Trước Ngọc Trinh, một số gương mặt hoạt động trong showbiz Việt cũng vướng vòng lao lý. Diễn viên Lệ Hằng là một trong số đó. Tháng 4/2023, Lệ Hằng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Người Lao Động. Trước đó, vào 20h10 ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ tang vật 0,696g MTTH. Tại cơ quan Công an, Hoài Thatcher của phim Xin hãy tin em đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 6/2022, diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ. Theo kết luận điều tra, tại Cơ quan điều tra Công an quận 8, Hữu Tín khai nghiện ma túy 3 năm nay, trung bình 2 tháng sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Ảnh: Người Lao Động. Tháng 11/2022, Hữu Tín bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt 15 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: Dân Trí. Ngày 28/4/2023, TAND quận 8 (TPHCM) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: Dân Việt. Ngày 5/3/2018, sau khi sử dụng ma túy, Châu Việt Cường bị ảo giác và tưởng bạn gái H. bị ma nhập. Lúc này, Châu Việt Cường mua tỏi về ăn và nhét vào miệng H. 33 nhánh tỏi khiến cô bị tắc đường hô hấp, dẫn tới tử vong. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Ngày 7/3/2019, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án đối với Châu Việt Cường phạm tội Giết người, bị tuyên phạt 13 năm tù. Tháng 8/2019, xét thấy gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, đại diện bị hại có đơn xin giảm án nên tòa phúc thẩm tuyên Châu Việt Cường còn 11 năm tù. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Tháng 7/2022, trong cuộc phỏng vấn với Truyền Hình Quốc Hội, Châu Việt Cường chia sẻ: “Tôi chỉ biết gửi tới gia đình bị hại lời xin lỗi, tôi không biết nói như thế nào cả, chỉ một phút vì ma túy mà nó làm cho con người mình mất tự chủ khi để xảy ra sự việc mang điều tiếng suốt đời”. Ảnh cắt từ clip Truyền Hình Quốc Hội. Tháng 2/2022, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP HCM tạm giữ hình sự đối với Ngô Anh Tâm (30 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Vietnamnet, bước đầu, Tâm thừa nhận rằng, bằng thủ đoạn giao tổ yến hoặc lấy hộ đồ cho người nhà ở tiệm giặt ủi, Tâm thực hiện nhiều vụ lừa đảo khắp các quận, huyện tại TP HCM. Trước khi bị bắt giữ, Tâm là ca sĩ, có nghệ danh Diệp Thanh Phong từng ra mắt các MV như: Vạn vật thay đổi vật chất lên ngôi, Em của kỷ niệm, Chia đôi bầu trời, Tứ đại học đường. Ảnh: Báo Giao Thông. Xem video: “Bóc bộ sưu tập xế sang từng qua tay Ngọc Trinh trước khi bị bắt"

