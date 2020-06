Ngoài Trấn Thành, sao Việt nào bị vu khống, tung tin đồn nhảm?

Sau khi bị 3 nhân vật tung tin “bay lắc” trên mạng xã hội, Trấn Thành quyết không ngồi im. Anh nhanh chóng truy tìm ra địa chỉ chính xác của những kẻ vu khống. Ngoài ra, để giải quyết sự việc triệt để, MC Trấn Thành sẽ nhờ tới pháp luật. Trước Trấn Thành, không ít sao Việt cũng trở thành nạn nhân của tin đồn thất thiệt. Một trong số đó là Lý Nhã Kỳ. Năm 2018, cô liên tục dính tin đồn bị bắt khẩn cấp hay bị cấm xuất cảnh. Về phần mình, Lý Nhã Kỳ phủ nhận. Năm 2017, Lý Nhã Kỳ lại bị tung tin đồn đột ngột qua đời vì mắc căn bệnh lạ. Sau khi trấn an người thân, Lý Nhã Kỳ buộc phải lên tiếng để khẳng định rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Thực tế, có hàng loạt sao Việt bị kẻ ác ý bịa đặt thông tin qua đời như Khánh Ly, Elvis Phương, Hoài Linh, Ngọc Sơn, Sơn Tùng M-TP, Đàm Vĩnh Hưng, MC Lại Văn Sâm, Nhật Kim Anh… khiến fan vô cùng bức xúc. Đối diện với trò câu like bất nhân, đa phần các nghệ sĩ khổ tâm đính chính để trấn an người hâm mộ. Dường như càng nổi tiếng, nghệ sĩ lại càng trở thành đối tượng hướng đến của những kẻ tung tin đồn độc địa, quái ác. Nhiều người cho rằng kẻ ác ý nên bị xử lý nghiêm. Sao Việt còn bị tung tin đồn thất thiệt về hôn nhân. Tuấn Hưng từng bị một fanpage bịa đặt việc ngoại tình lúc bà xã đang mang bầu. Ngay lập tức, Tuấn Hưng không ngần ngại "dằn mặt" kẻ tung tin đồn nhảm. Mới đây, vợ chồng Tú Vi - Văn Anh cũng bỗng dưng “tai bay vạ gió” vì bị antifan tung tin bí mật ly hôn. Trước tin đồn thất thiệt, Tú Vi đáp trả “Bạn ăn bậy thì được nhưng nói bậy thì không được đâu nha bạn". Hứa Minh Đạt lại bị bơm đặt tố cáo danh hài G vô ơn với Hoài Linh. Theo Hứa Minh Đạt, việc tố ai đó là hoàn toàn bịa đặt bởi anh đi lên từ tìm tòi sáng tạo chứ không đi lên bằng chiêu trò. DJ Thanh Thảo - vợ Khắc Việt từng bị antifan vu khống lộ clip nóng. Ngay lập tức, Khắc Việt lên tiếng phủ nhận. Nam ca sĩ cho biết, nếu không vướng lịch công tác nước ngoài sẽ tìm tới tận nhà người tung tin làm rõ mọi chuyện. Sau động thái cứng cắn của Khắc Việt, chủ tài khoản Facebook loan tin đã xóa bài đăng và gửi lời xin lỗi tới nam ca sĩ. Về phần mình, Khắc Việt cho biết người này đã chủ động gọi xin anh cho qua. Nhật Kim Anh từng bị một tài khoản đăng những thông tin xuyên tạc như đập đá, chơi thuốc lắc, ngủ với tất cả đàn ông trong showbiz. Để bảo vệ danh dự, Nhật Kim Anh nhờ tới công an. Sau đó, người tung tin đã gỡ bỏ tất cả status có nội dung không đúng về Nhật Kim Anh. Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành ngồi ghế nóng Thách thức danh hài". Nguồn Youtube

