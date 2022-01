Ngỡ ngàng nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của NSND Lê Khanh, Diễm My

Mới đây, NSND Lê Khanh, Diễm My gây bất ngờ khi xuất hiện trong bộ ảnh thời trang với dung nhan xinh đẹp, quý phái. Cả hai diện trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường. Với gam màu trắng, đen làm chủ đạo, các trang phục giúp tôn thêm vẻ sang trọng, quý phái của hai nghệ sĩ nổi tiếng. Lê Khanh là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng kịch nghệ, phim ảnh. Cô cũng là nghệ sĩ hiếm hoi được phong tặng danh hiệu NSND khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau nhiều năm rời xa màn ảnh rộng, gần đây, Lê Khanh tái xuất với dự án "Gái già lắm chiêu" và tạo được tiếng vang. Diễm My cũng là gương mặt nổi tiếng trong Vbiz. Nữ diễn viên được mệnh danh "nữ hoàng ảnh lịch" một thời. Không chỉ đóng phim, Diễm My còn làm mẫu thời trang. Cùng với NSND Lê Khanh, Diễm My, bộ ảnh còn có sự xuất hiện của NSND Bạch Tuyết - tên tuổi gạo cội trong làng cải lương Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Bạch Tuyết đã đóng hàng chục vở cải lương, thu âm hàng trăm bài vọng cổ. Trong đó, các vai diễn nổi tiếng của bà có thể kể đến như: Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga, cô Lựu… Nghệ sĩ Bạch Tuyết được phong tặng danh hiệu NSND năm 2012. Hiện, bà thường xuyên được mời biểu diễn, chấm thi ở các sân chơi uy tín dành cho nghệ thuật cải lương. Trong bộ ảnh, nghệ sĩ Bạch Tuyết diện thiết kế thanh lịch, tóc chải phồng, trang điểm trẻ trung. Đây cũng là lần đầu tiên NSND Bạch Tuyết thay đổi phong cách với trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường. NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Cả 3 nghệ sĩ đều là những người phụ nữ thành công, được khán giả mến mộ, có đời sống viên mãn. Đó cũng là hình ảnh phụ nữ tạo cho tôi nhiều cảm hứng trong việc thiết kế".Xem video "NTK Đỗ Mạnh Cường và thương hiệu thời trang hướng đến trẻ em nghèo khó". Nguồn VTV24

