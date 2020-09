Diễm My “Tình yêu và tham vọng” hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân

Chiều 22/9, Diễm My 9X nhậm chức Viện phó của một học viện làm đẹp. Trong buổi lễ nhậm chức, nữ diễn viên "Tình yêu và tham vọng" lựa chọn một thiết kế áo dài đơn giản, tôn lên đường nét thanh thoát, mảnh mai. Đặc biệt, buổi lễ nhậm chức của Diễm My có sự xuất hiện của doanh nhân Vinh Nguyễn - bạn trai nữ diễn viên. Vinh Nguyễn là Việt kiều sinh sống và học tập ở Australia, sau đó về Việt Nam lập nghiệp. Anh và Diễm My hẹn hò từ cuối năm 2017, đến tháng 3/2018 cặp đôi mới công khai. Diễm My được bạn trai ủng hộ hết mình trong công việc. Đây cũng là lần hiếm hoi Diễm My công khai bạn trai trước công chúng. Ngoài bạn trai doanh nhân, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã đến chúc mừng Diễm My. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gợi cảm trong chiếc váy trắng đến mừng Diễm My lên chức. Ngọc Thanh Tâm cũng có mặt trong sự kiện. Hứa Vĩ Văn chúc mừng Diễm My 9X. Kathy Uyên thân thiết cùng Diễm My. Trong buổi lễ nhậm chức viện phó, Diễm My cho biết, cô yêu thích làm đẹp từ nhỏ, ngoài ra còn học chuyên sâu về kinh tế nên cảm thấy vô cùng phấn khích khi đảm nhận vai trò này. Tuy vậy, Diễm My bày tỏ, với cô sự nghiệp diễn xuất vẫn là quan trọng nhất. Năm 2020 đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của Diễm My 9X sau chuyện buồn gia đình. Cô tham gia phim "Tình yêu và tham vọng" và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Xem video "Diễm My trong tập cuối Tình yêu và tham vọng". Nguồn VTV Giải trí:

