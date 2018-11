Ngỡ ngàng ảnh thuở học trò của Trường Giang và loạt sao Việt

Nghệ sĩ Hoài Linh ngày nhỏ có vóc dáng mảnh khảnh nên tới giờ, anh trông vẫn gầy như xưa. Noo Phước Thịnh ngày thiếu niên đã "chất chơi" như này. Ảnh thuở học trò của sao Việt này cũng gây chú ý. So với hình thời bé Trường Giang vẫn giữ nụ cười tỏa sáng. "Họa mi hát" Mỹ Tâm cho thấy nét đẹp tự nhiên và niềm đam mê ca hát từ ngày đi học cấp một còn đeo khăn quàng đỏ. Chàng thiếu niên cầm biển hiệu đại diện của học sinh tỉnh Thái Bình chính là Sơn Tùng. Hoàng Thùy Linh thuở còn răng sún đáng yêu và ánh mắt biết cười. Hoa hậu Thu Thảo mang nét giản dị và xinh tươi từ thuở cắp sách tới trường. Minh Nhí, Việt Hương thời còn là học sinh, sinh viên đi tập kịch. Khởi My được nhận xét có một cú "lột xác" ngoạn mục. Khả Ngân không khác gì nhiều so với ảnh thẻ thời học sinh. Diễm My 9X mang nét đẹp của sống mũi cao nên ảnh thẻ không hề kém sắc. Quỳnh Anh vẫn giữ những nét đẹp tự nhiên vốn có so với thời học sinh. Elly Trần chụp ảnh thẻ vẫn xinh tự nhiên. Giờ đây hot girl đã là bà mẹ hai con. >>> Xem video "Hình ảnh nhà giáo trong nghệ thuật và đời sống". Nguồn Yotube/ VTC1:

