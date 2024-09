Nghị lực vượt qua bệnh tật của con trai diễn viên Quốc Tuấn

Diễn viên Quốc Tuấn và con trai Bôm tham gia MV Đàn ông không cần khóc của ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: Người Lao Động. Sinh năm 2002, Bôm mắc chứng bệnh hiếm gặp trên thế giới Apert - bệnh xương cứng sớm cục bộ từ khi mới chào đời. Ảnh: Vietnamnet. Năm 3 tuổi, con trai Quốc Tuấn được bố mẹ đưa sang Australia phẫu thuật. Sau này, Bôm phải trải qua hơn 10 ca phẫu thuật quan trọng. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 6/2024, Quốc Tuấn cho biết, ở lần phẫu thuật sắp tới, Bôm sẽ được kéo hàm, sau khi ổn định sẽ trồng răng. “Hiện nay Bôm vẫn không ăn uống được bình thường như các bạn nên rất ngại ngồi ăn uống cùng”, anh chia sẻ trên Pháp Luật TP HCM. Ảnh: Dân Việt. Trong nhiều năm chữa bệnh, Bôm rất can đảm. Trong chương trình Điều ước thứ 7, vợ Quốc Tuấn chia sẻ, con trai của cô dũng cảm mỗi lần bước vào phòng phẫu thuật và cũng không quấy khóc khi ra hậu phẫu. Quốc Tuấn cho hay, có những lần sốt cao, Bôm cũng không làm nũng. Ảnh: Vietnamnet. Về lý do không khóc khi đau ốm, cách đây ít năm, con trai Quốc Tuấn chia sẻ: “Cháu là đàn ông. Cháu can đảm lắm. Cháu nói, bố cháu lại phải giúp cháu. Sợ phải làm phiền bố cháu, không hay. Bôm chịu đựng và can đảm”. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam. Từ lúc 1- 2 tuổi, Bôm đã tỏ ra thích thú với piano. Sau khi phẫu thuật bàn tay, con trai Quốc Tuấn rất chăm chỉ luyện đàn theo chương trình của nhạc viện. Âm nhạc không chỉ là niềm đam mê mà còn giúp Bôm quên đi những đau đớn vì bệnh tật. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2017, theo Znews, Bôm thi đỗ hệ Trung cấp 7 năm, chuyên ngành Piano jazz, khoa nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia, thậm chí đứng top 5. Sau đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định trao học bổng đặc biệt trong 2 năm cho Bôm. Ảnh: Znews. Sáng ngày 10/6/2024, theo Dân Việt, Bôm thi tốt nghiệp với số điểm 9,3. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Nguyễn Mạnh – Trưởng khoa Jazz, chuyên ngành Piano Jazz cho biết, Bôm được thừa hưởng "bộ gen" nghệ thuật từ diễn viên Quốc Tuấn nên có sự dạn dĩ, bản lĩnh sân khấu. Ảnh: Dân Việt. Hình ảnh Bôm cùng các thầy cô khoa Piano Jazz trong một lần sang nước ngoài biểu diễn. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Trò chuyện cùng diễn viên Quốc Tuấn và bé Bôm". Nguồn Vietnamnet

