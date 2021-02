Nghệ sĩ đóng nhiều hài Tết 2021 nhất là ai?

Theo Dân Việt, nghệ sĩ Trà My tham gia đến 6 bộ phim hài Tết 2021, được xem là nghệ sĩ đóng nhiều phim hài Tết nhất năm nay. 6 phim hài Tết có nghệ sĩ Trà My gồm: "Đại gia chân đất 11", "Tết đú – đú Tết", "Những tên trộm về làng", "Cưới đi kẻo ế 5", "Để cho thầy lấy vợ", "Mất vợ vì rượu 2". Những năm trước, cô tham gia không ít hài Tết như: “Chí Phèo ngoại truyện”, “Đại gia chân đất”, “Sống chung với em chồng”, “Cưới đi kẻo ế”, “Tết vạn lộc 2019”. Trong cuộc phỏng vấn trên Người đưa tin, nghệ sĩ Trà My cho biết, có nhiều khán giả yêu mến gọi cô là “Hoa hậu của làng hài phía Bắc”. Ảnh: Người đưa tin Trà My là nghệ sĩ cải lương. Cô bén duyên với hài kịch khi được NSND Khải Hưng mời đóng chung với Quang Tèo, Giang Còi trong Gặp nhau cuối tuần năm 2002. Ảnh: Vietnamnet Ngoài Gặp nhau cuối tuần, Trà My, Giang Còi và Quang Tèo còn cùng đi diễn khắp miền Bắc. Ảnh: Công Lý Từng có tin đồn Trà My có cát-sê hàng chục cây vàng. Cô chia sẻ trên Vietnamnet, lúc đó cô nhiều show nhưng thu nhập ổn chứ không tới mức cầm nhiều vàng quá. Nữ nghệ sĩ luôn coi nghệ sĩ Khải Hưng như một người thầy. “Tôi có vị trí như hôm nay, được khán giả biết đến là nhờ anh”, Trà My chia sẻ trên Gia đình & xã hội. Nghệ sĩ Trà My kết hôn với nghệ sĩ cải lương Quản Trọng Bính vào năm 1986. Theo An ninh thủ đô, cặp đôi có một cậu con trai sau 15 năm làm đám cưới. Năm 2012, nghệ sĩ Trọng Bính qua đời. Từ đó, nghệ sĩ Trà My một mình nuôi nấng con trai Trọng Phúc. Con trai nghệ sĩ Trà My học khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nghệ sĩ Trà My tâm sự, con trai chính là niềm an ủi, động viên lớn lao cũng giống như người bạn thân quan tâm, chia sẻ với cô mọi buồn vui cuộc sống. Xem trailer phim hài Tết 2021 "Đại gia chân đất 11". Nguồn FB Trần Bình Trọng

