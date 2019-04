Ngắm serie món ăn toàn từ thịt lợn của diễn viên đóng vai Ly "cave"

Dù bận rộn với lịch diễn, quay phim và quản lý cafe Kịch nhưng diễn viên Trần Thúy An - người đóng vay Ly "cave" trong phim "Những cô gái trong thành phố" vẫn dành thời gian nấu những bữa ăn ngon cho gia đình.

Trong phim: Những cô gái trong thành phố, Thúy An vào vai một cô "cave" hết thời, bố mẹ mất đột ngột, Ly phải làm đủ nghề để tồn tại và nuôi anh trong tù. Sau vai Hương phố trong phim: "Người phán xử" đình đám thì vai Ly cave một lần nữa giúp Thúy An thể hiện được khả năng diễn xuất đa dạng của mình.

Trần Thúy An đang có vai diễn ấn tượng trong: Những cô gái trong thành phố. Ảnh: NVCC. Nhưng không như nhiều diễn viên khác, đánh bóng tên tuổi bằng sự hào nhoáng hay scandal, Thúy An chọn cho mình còn đường đi bình lặng, chậm rãi nhưng chắc chắn. Ngoài những giờ cháy hết mình trên sân khấu của Nhà hát kịch Hà Nội, Thúy An dành trọn thời gian cho quán cafe Kịch. Cuộc sống của nữ diễn viên giản dị với những bữa cơm gia đình ấm cúng.

Thúy An cho biết, bữa ăn của gia đình cô thường không cầu kỳ mà chỉ là những món ăn đơn giản, đầy đủ dưỡng chất được chế biến từ loại thực phẩm quen thuộc: Thịt lợn. "Dù hiện nay nhiều người đang lo ngại hạn chế ăn thịt lợn do lo ngại dịch bệnh nhưng tôi quan điểm nếu mua thực phẩm ở những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng thì không cần phải quá lo lắng, cứ sử dụng thịt lợn bình thường để đảm bảo bữa ăn cho gia đình" - Thúy An nói.

Diễn viên Thúy An tiết lộ, cuộc sống bận rộn nhưng bữa ăn gia đình rất quan trọng, là nơi gắn kết tình cảm của mỗi người nên dù thế nào cô vẫn duy trì thói quen tự nấu nướng những món mà chồng, con cô yêu thích như: giả cầy, sườn rán, thịt kho tàu...