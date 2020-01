Ngắm mỹ nhân Việt diện áo dài đỏ, đón may mắn đầu năm

H'hen Niê là một trong số những mỹ nhân Việt theo trào lưu mặc áo dài với sắc đỏ ngày Tết. Áo dài đỏ tượng trưng nét đẹp truyền thống cùng sự may mắn. Diện áo dài đỏ tự thiết kế dịp Tết đến xuân về, Hoa hậu Ngọc Hân khoe nét đẹp dịu dàng. Ngô Thanh Vân e ấp trong tà áo dài đỏ thắm đón Tết Nguyên Đán. Đỗ Mỹ Linh trẻ trung, nổi bật trong mẫu áo dài lụa, gam đỏ. Ngô Thanh Thanh Tú xuất hiện tươi tắn khi mặc trang phục truyền thống đón xuân. Á hậu Huyền My diện áo dài đỏ với hy vọng có nhiều may mắn trong cả năm. Hồ Ngọc Hà khoe vóc dáng thon gọn trong trang phục truyền thống. Thủy Tiên hòa vào dòng mỹ nhân Việt diện áo dài ngày Tết. Angela Phương Trinh đẹp hút mắt trong tà áo dài tha thướt. Diễm My tạo dáng yêu kiều với mẫu áo dài của Adrian Anh Tuấn. Linh Nga khoe vẻ đẹp đằm thắm khi diện áo dài. Ngọc Trinh được khen mặc áo dài đẹp nên Tết này diện hẳn một bộ sưu tập từ lúc đón giao thừa. Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" khiến nhiều người ghen tỵ với vẻ đẹp không tuổi khi diện trang phục áo dài đỏ đón Tết. Mời quý độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn VTC

