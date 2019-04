Ngắm Huyền My mặc váy cưới gợi cảm chờ “chú rể“

Trong nhiều hoa hậu, á hậu đã lên xe hoa, Á hậu Huyền My vẫn đang trong quá trình tìm kiếm người bạn đời ưng ý để kết hôn. Ảnh: Vietnamnet Trước khi trở thành cô dâu ngoài đời thực, Huyền My đã có không ít lần diện váy cưới. Ảnh: Vietnamnet Mới đây, nàng á hậu sinh năm 1993 đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới đính kim cương trị giá 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Trên sàn catwalk, Huyền My cũng từng hóa cô dâu xinh đẹp, chỉ chờ "chú rể". Ảnh: VOVHình ảnh Huyền My mặc váy cưới trình diễn thời trang. Ảnh: VOV Vóc dáng gợi cảm là lợi thế của Huyền My khi diện váy cưới ôm sát cơ thể. Nàng á hậu gốc Hà thành khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên đến nay chưa công khai mối tình nào dù vướng một số tin đồn hẹn hò. Chia sẻ trên Zing, Huyền My cho biết cô không muốn lập gia đình quá muộn và có thể sẽ rời showbiz sau 2-3 năm tới. Ảnh: Dân Việt Nói về đám cưới trong tương lai, Huyền My cho biết cô muốn tổ chức kín đáo và hôn lễ sẽ diễn ra trên bãi biển. Ảnh: Dân Việt Nhiều lần mặc váy cưới, Huyền My thường bị fan "chất vấn" khi nào sẽ lên xe hoa. Nàng á hậu khẳng định hiện tại, cô đang độc thân, chưa yêu ai khác sau vài mối tình trước đó. Ảnh: Zing Fan mong Huyền My sớm tìm được người bạn đời ưng ý để trở thành cô dâu hạnh phúc trong ngày trọng đại. Ảnh: Zing Hiện tại, Huyền My vẫn tham gia các hoạt động giải trí. Nàng á hậu tiếp tục ghi điểm bằng phong cách thời trang tinh tế. Xem video "Huyền My trải lòng về vẻ đẹp nhân tạo". Nguồn Youtube/vtc

Trong nhiều hoa hậu, á hậu đã lên xe hoa, Á hậu Huyền My vẫn đang trong quá trình tìm kiếm người bạn đời ưng ý để kết hôn. Ảnh: Vietnamnet Trước khi trở thành cô dâu ngoài đời thực, Huyền My đã có không ít lần diện váy cưới. Ảnh: Vietnamnet Mới đây, nàng á hậu sinh năm 1993 đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới đính kim cương trị giá 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Trên sàn catwalk, Huyền My cũng từng hóa cô dâu xinh đẹp, chỉ chờ "chú rể". Ảnh: VOV Hình ảnh Huyền My mặc váy cưới trình diễn thời trang. Ảnh: VOV Vóc dáng gợi cảm là lợi thế của Huyền My khi diện váy cưới ôm sát cơ thể. Nàng á hậu gốc Hà thành khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên đến nay chưa công khai mối tình nào dù vướng một số tin đồn hẹn hò. Chia sẻ trên Zing, Huyền My cho biết cô không muốn lập gia đình quá muộn và có thể sẽ rời showbiz sau 2-3 năm tới. Ảnh: Dân Việt Nói về đám cưới trong tương lai, Huyền My cho biết cô muốn tổ chức kín đáo và hôn lễ sẽ diễn ra trên bãi biển. Ảnh: Dân Việt Nhiều lần mặc váy cưới, Huyền My thường bị fan "chất vấn" khi nào sẽ lên xe hoa. Nàng á hậu khẳng định hiện tại, cô đang độc thân, chưa yêu ai khác sau vài mối tình trước đó. Ảnh: Zing Fan mong Huyền My sớm tìm được người bạn đời ưng ý để trở thành cô dâu hạnh phúc trong ngày trọng đại. Ảnh: Zing Hiện tại, Huyền My vẫn tham gia các hoạt động giải trí. Nàng á hậu tiếp tục ghi điểm bằng phong cách thời trang tinh tế. Xem video "Huyền My trải lòng về vẻ đẹp nhân tạo". Nguồn Youtube/vtc