Ngắm bộ ảnh cưới mới của Phương Nga - Bình An

Sau bộ ảnh cưới tuyệt đẹp chụp ở đồi cát Ninh Thuận, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tiếp tục thực hiện một bộ ảnh khác trong studio. Cô dâu Phương Nga e ấp nép vào ngực chú rể Bình An. Cô dâu chú rể cùng chọn tông màu trắng cho bộ ảnh cưới trong studio này. Ngày 21/10 tới đây sẽ là đám cưới của cặp đôi Bình An - Phương Nga. Hai người đã đăng ký kết hôn vào ngày 16/9/2022. Ngày 6/10, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng với dàn bê tráp hùng hậu toàn hoa hậu, người đẹp, diễn viên như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, diễn viên Lương Thanh, người đẹp Thúy Vi, đạo diễn Vũ Hồng Thắng, diễn viên Đình Tú, Trọng Lân. Phương Nga nhận lời cầu hôn của Bình An vào ngày Lễ tình nhân năm 2022 và theo chia sẻ của nàng Á hậu, nam diễn viên "Gara hạnh phúc" là mối tình đầu của cô. Hai người hẹn hò nhau từ năm 2018 và là một trong những cặp đẹp đôi nhất Vbiz. Cô dâu Phương Nga sinh năm 1998 còn chú rể Bình An sinh năm 1993.Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

