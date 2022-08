Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022 vì thi nhiều, nhàm, nhạt?

Trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Nam Em lọt top 10 chung cuộc nhờ danh hiệu Người đẹp yêu thích. Sau đó, cô trượt top 5. Ảnh: Vietnamnet Không thể phủ nhận Nam Em có một số điểm mạnh như nhan sắc khả ái, có lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, Nam Em có một số bất lợi khi tham gia Miss World Vietnam 2022. Đầu tiên, cô là gương mặt quá cũ khi từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FBNV Nam Em từng lọt top 38 Hoa hậu Việt Nam 2014, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 8 Hoa hậu Trái đất 2016, đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Ảnh: FBNV Tất nhiên, thí sinh có kinh nghiệm, nhiều điểm mạnh như Nam Em có thể sẽ được ưu tiên chọn nhưng yếu tố mới lạ vẫn được nhiều cuộc thi nhan sắc đặt lên hàng đầu. Ảnh: FBNV Để đăng quang, gương mặt cũ phải rất bứt phá. Với Nam Em, ở Miss World Vietnam 2022, cô chưa thực sự bùng nổ. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam Ngoài danh hiệu Người đẹp yêu thích và Người đẹp truyền thông, Nam Em để vuột mất nhiều giải thưởng phụ vào tay các những nhan sắc mới nổi, tươi trẻ như Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Người đẹp Tài năng), Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái). Ảnh; Yan Trong bán kết và chung kết, Nam Em catwalk không có điểm nhấn. Ảnh: Vietnamnet Một bất lợi khác của Nam Em khi tham gia Miss World Vietnam 2022 là sức khỏe. Ở phần thi Người đẹp Du lịch, cô gặp vấn đề về sức khỏe. Do Nam Em không thể bước vào thử thách vì vậy, ban tổ chức quyết định cho cô dừng thi. Ảnh chụp màn hình Ở phần thi Người đẹp thể thao, Nam Em ngã xuống khi đang thực hiện động tác. Ảnh: Saostar Trong buổi công bố tiêu chí chọn ra chủ nhân vương miện Miss World Vietnam 2022, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban giám khảo từng nhấn mạnh về tiêu chí sức khỏe: "Không có cuộc thi nào nhẹ nhàng, kể cả thi Đại học. Khi các bạn xác định thi Hoa hậu phải đầu tư sức khoẻ, tinh thần… Chúng tôi tổ chức nhiều năm qua, thí sinh dừng vì nhiều lý do khác nhau, nhưng chưa có lý do nào vì sức khoẻ cả. Chúng tôi rất thương thí sinh, rất quan tâm đến thí sinh, thí sinh khỏe chương trình mới thành công được”. Ảnh: PLO Một số người cho rằng Nam Em không thể tiến sâu ở Miss World Vietnam 2022 vì loạt lùm xùm trong quá khứ như scandal tình cảm, những phát ngôn gây sốc là rào cản đến với vương miện. Ảnh: Vietnamnet Bà Phạm Kim Dung chia sẻ với báo chí về việc Nam Em trượt top 5: "Trong một cuộc thi hoa hậu, chúng ta cần nét đẹp tổng thể, thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là sự lăn xả. Hoa hậu cần tất cả yếu tố như sức khỏe, kiến thức và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Thật ra, không chỉ có một mình Nam Em không được vào Top 5 mà còn các bạn thí sinh khác nữa. Và Top 5 thí sinh năm nay là những cô gái xuất sắc nhất". Ảnh: Vietnamnet Video phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022. Nguồn Zing

