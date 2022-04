Người đẹp Nam Em tiết lộ từng tăng 20kg... thời mũm mĩm thế nào?

Nam Em đang tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Trong đêm chung khảo, cô bị soi body thiếu săn chắc dù sở hữu số đo 3 vòng chuẩn. Trước những bình luận trái chiều về vóc dáng, Nam Em lên tiếng. Ảnh: NVCC Hoa khôi Nam Em cho biết, 4 năm trước, cô hơn 20kg, do hậu quả của chứng trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc. Sau đó, Nam Em nỗ lực để giảm cân rất nhiều, đến nỗi không còn sức khỏe để lấy hơi hát. Theo Nam Em, cô không có được hình thể như mong ước do là một người dễ tích nước, dễ phù nề, do tác dụng phụ của thuốc, hậu di chứng trầm cảm, COVID-19. Vì sức khỏe của bản thân, Nam Em sẽ không sẽ o ép bản thân giảm cân tiêu cực. Người đẹp hứa cải thiện sức khỏe của mình để tiếp tục tham gia cuộc thi. Ảnh: NVCCHình ảnh Nam Em tăng 8kg vào tháng 9/2018. Ảnh: Yan Khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát, Nam Em không ít lần tham gia trình diễn thời trang. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Người đẹp diện váy hoa catwalk trong một show diễn vào tháng 12/2018. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Nam Em trông tròn trịa khi trình diễn áo dài trong tháng 12/2018. Ảnh: Bestie Chân dài gặp nhiều biến cố cách đây ít năm. Ảnh: Bestie Tham gia Miss World Vietnam 2022, Nam Em nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Ảnh: An ninh thủ đô Nam Em trải qua đêm chung khảo và có mặt trong danh sách 38 thí sinh vào vòng chung kết. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam Nam Em giành giải Người đẹp truyền thông vòng chung khảo nhờ bình chọn của khán giả. Ảnh: FBNV Xem video "Nam Em giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015". Nguồn Sen Vàng

