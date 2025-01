Mỹ Tâm đón tuổi 44, Thiều Bảo Trang diện quần ngắn cũn

Tin tức sao Việt 18/1: Ca sĩ Mỹ Tâm đăng hình ảnh rạng rỡ mừng sinh nhật đón tuổi 44. Ảnh: FB My Tam Ca sĩ Thiều Bảo Trang diện quần ngắn, khoe đôi chân thon dài. Ảnh: FB Thiều Bảo TrangHoa hậu Hà Kiều Anh chụp bộ ảnh mới thần thái cực đỉnh tại Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Ha Kieu Anh Diễm My 9x hạnh phúc khoe ảnh bụng bầu lớn vượt mặt bên cạnh ông xã doanh nhân. Ảnh: FB Diem My Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy diện bộ váy trắng, họa tiết nền nã, thanh lịch. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy Diễn viên Ngọc Huyền chụp ảnh áo dài trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền Hai con của người mẫu Thúy Hạnh là Suli, 17 tuổi và Suti, 16 tuổi gây chú ý về nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Diễn viên Lan Phương gây bàn tán bởi diện mạo khác lạ. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen NSƯT Chiều Xuân được khen trẻ đẹp ở tuổi gần 60. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân Diễn viên Hương Giang tung thêm bộ ảnh bụng bầu, hoá thân nàng tiên xinh đẹp, dịu dàng. Ảnh: FB Nguyễn Hương GiangXem video "Mỹ Tâm trổ tài vũ đạo". Nguồn Fanpage

