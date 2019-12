Mỹ nhân Việt phát ngôn gây tranh cãi dữ dội: Nói hớ hay cố tình gây sốc?

Trong buổi họp báo hồi tháng 11 vừa qua, dù có câu trả lời khá thẳng thắn trước nghi vấn nâng ngực nhưng mỹ nhân Việt Hoàng Thùy vẫn khiến nhiều người không khỏi sốc với phát ngôn: "Em nghĩ là em không muốn trả lời câu hỏi này. Mọi người thử đoán đi ạ. Hoặc là ai về nhà em cho... "sờ" thử"". Ảnh: FBNV. Cuối tháng 7, nữ diễn viên Kiều Thanh liên tục bị fan công kích khi công khai là “con giáp thứ 13”. Không chỉ vỗ ngực tự hào "người thứ 3 mà như tôi thì chỉ mang lại điều tốt đẹp cho mọi người", Trà "cave" trong "Phía trước là bầu trời" còn thừa nhận: "Chị ấy giao chồng thì tôi nhận!". Ảnh: NSX. Đầu tháng 8, Lưu Thiên Hương có phát ngôn sốc về vụ bé 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway: "Cha mẹ bận mấy thì ít nhất cũng đưa con đi học cái lớp 1 đi. Cái lý do mất con vì cho đi xe trường là do mình cả đấy. Bé xíu mà thả con đi xe chung. Trường cũng sai nhưng cha mẹ sai hơn. Chọn cái trường gần nhà cho tiện đi. Đua nhau quốc tế xe đưa đón”. Sự việc khiến nữ nhạc sĩ phải tạm khóa trang cá nhân vì bị nhiều người chỉ trích rằng cô không nên đổ lỗi cho gia đình bé trai tử vong. Hồi tháng 6/2019, Tiên Cookie bị chỉ trích gay gắt khi đăng status với nội dung: “Ca sĩ và người của công chúng nói chung chỉ nên yêu cái nghề của mình, chứ đừng yêu công chúng". Dù sau đó lên tiếng giải thích với thái độ hằn học rằng ý nghĩa của lời phát ngôn không hề xấu, nhưng Tiên Cookie đã nhận điểm trừ từ nhiều khán giả. Ảnh: FBNV. Năm 2019, Mai Phương Thúy có nhiều phát ngôn gây sốc. Không chỉ tự tin khẳng định "chưa từng thua lỗ" khi đầu tư chứng khoán và muốn biết cảm giác lỗ như thế nào, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn gây tò mò khi chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên Trí Thức Trẻ: "Em thích chứng khoán vì nó minh bạch. Em không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều. Em cũng không thích nhờ vả ai. Thỉnh thoảng bí quá thì "vay" tiền bạn trai, rồi em bù đắp bằng tình cảm". Nam Em cũng là một trong những người đẹp sở hữu nhiều phát ngôn gây sốc nhất nhì Vbiz. Sau lùm xùm tình ái với Trường Giang, đầu tháng 10 vừa qua, trong chương trình "Nói đi ngại gì", Nam Em đã tiết lộ chuyện có người yêu vô cùng giàu có ở Dubai. Dù kể mình đã có người yêu nhưng cô lại bị kích thích bởi Sơn Tùng M-TP và muốn đóng cảnh nóng với anh ấy. Cuối tháng 10, Ngọc Trinh đăng tải ảnh mặc áo lưới khoe thân hình gợi cảm cùng dòng trạng thái: "Nhan sắc quyết định tất cả. Ngôn tình chỉ đến với cô gái có nhan sắc...". Dù chỉ là đoạn triết lý sưu tầm trên mạng nhưng cũng đủ khiến "nữ hoàng nội y" nhận nhiều "gạch đá" khi bị cho là đề cao sắc đẹp hơn tri thức và tâm hồn đẹp. Hoa hậu Phạm Hương cũng nhiều lần gây choáng khi "đấu khẩu" với fan về chuyện đẹp - xấu. Ảnh: FBNV. Sau lời khuyên kém sang "đầu thai mới đẹp như chị", Phạm Hương tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn về nhan sắc. Theo đó, khi một dân mạng nhận xét về hình ảnh sản phẩm dưỡng trắng ra sắp ra mắt của người đẹp: "Chị ơi, bao bì chưa được đẹp chị ạ", Phạm Hương lập tức đáp trả: "Chị đẹp là được rồi em nhé". Ảnh chụp màn hình. Xem video "Phạm Hương trong chương trình Lần đầu tôi kể". Nguồn HTV2:

