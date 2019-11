Hoàng Thùy gợi cảm bên H’hen Niê hậu phát ngôn cho kiểm tra vòng 1

Tối nay (ngày 25/11), Á hậu Hoàng Thùy sẽ có mặt tại sân bay để chính thức lên đường tham dự Miss Universe 2019 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Trước ngày lên đường đi thi đấu, Hoàng Thùy gây chú ý vì phát ngôn “về nhà cho sờ thử” nếu ai nghi ngờ cô nâng ngực.Sau vụ vạ miệng, Hoàng Thùy gặp gỡ H’hen Niê và Trương Thị May để lắng nghe chia sẻ quý giá về kinh nghiệm thi đấu. H’hen Niê khuyên Hoàng Thùy hãy thả lỏng và phải trang điểm, mặc quần áo chỉn chu dù bất kể là đi ăn sáng, photoshot hay chỉ là phỏng vấn kín. H’hen Niê - top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chia sẻ thêm về những vật dụng mà Hoàng Thùy nên mang theo như miếng giữ nhiệt. H’hen Niê còn khuyên Hoàng Thùy phải mặc thử trên mình trang phục dân tộc hai tiếng liên tục để kiểm tra độ chắc chắn. Trương Thị May chia sẻ với Hoàng Thùy về kỷ niệm khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2013, cô đội chiếc mấn 7kg nhưng không cảm thấy mệt mỏi vì niềm tự hào dân tộc. Trò chuyện cùng H’hen Niê và Trương Thị May, Hoàng Thùy cho biết, cô sẽ sử dụng phiên dịch ở phần thi. “Thùy có một phương án là nhờ phiên dịch nếu một số từ mà mình không thể hiểu được trọn nghĩa. Nhưng Thùy vẫn chuẩn bị tinh thần để nói hết khả năng của mình”, cô bày tỏ. Gần đây, Hoàng Thùy quyết định mang “Cafe phin sữa đá” đến Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Tuy nhiên, bộ trang phục này gây tranh cãi. Giữa ồn ào, “Cafe phin sữa đá” bất ngờ được lên báo Mỹ. Theo tờ Fox New, trang phục của Hoàng Thùy truyền cảm hứng cho cuộc thi. Mời quý độc giả xem "Top 3 trang phục dân tộc dành cho Hoàng Thùy". Nguồn Youtube

