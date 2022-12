Mỹ nhân gây cười, ấn tượng nhất khi thi hoa hậu 2022

Năm 2022, trong chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam, nhiều thí sinh có màn hô tên gây cười, trong đó người đẹp gây ấn tượng nhất là Nguyễn Tâm Như. Ảnh: FBNV Tâm Như hét to từ An Giang đến mức lạc giọng cùng động tác chào mời đến với quê hương của cô. Ảnh: Tiền Phong Nhiều fanpage trong và ngoài nước đăng tải phần thi giới thiệu của Tâm Như ở Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: FBNV Trong chung kết, Tâm Như trượt top 20. Cô chỉ giành giải Best introduction video - Người đẹp có video giới thiệu hay nhất. Ảnh: FBNV Trước Miss Grand Vietnam 2022, Tâm Như từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng không tiến sâu. Ảnh: FBNV Tâm Như sinh năm 2000, đến từ Châu Đốc, An Giang. Ảnh: FBNV Do đều kiện gia đình khó khăn, cô đành gác lại giấc mơ học đại học để học nghề. Những năm qua, Tâm Như theo đuổi chuyên ngành thẩm mỹ. Ảnh: FBNV Xinh đẹp, trẻ trung, Tâm Như được nhiều người theo đuổi. Ảnh: FBNV Hồi tháng 11/2022, Tâm Như chia sẻ trên Vietnamnet, sau chung kết Miss Grand Vietnam 2022, cô nhận được những "lời mời" gián tiếp qua tin nhắn. Theo Tâm Như, một buổi gặp gỡ, hẹn đi ăn uống được "gợi ý" có giá 3.000 USD. Tuy nhiên, người đẹp dứt khoát từ chối. Màn hô tên gây cười của thí sinh Miss Grand Vietnam 2022. Nguồn Zing

Năm 2022, trong chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam, nhiều thí sinh có màn hô tên gây cười, trong đó người đẹp gây ấn tượng nhất là Nguyễn Tâm Như. Ảnh: FBNV Tâm Như hét to từ An Giang đến mức lạc giọng cùng động tác chào mời đến với quê hương của cô. Ảnh: Tiền Phong Nhiều fanpage trong và ngoài nước đăng tải phần thi giới thiệu của Tâm Như ở Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: FBNV Trong chung kết, Tâm Như trượt top 20. Cô chỉ giành giải Best introduction video - Người đẹp có video giới thiệu hay nhất. Ảnh: FBNV Trước Miss Grand Vietnam 2022, Tâm Như từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng không tiến sâu. Ảnh: FBNV Tâm Như sinh năm 2000, đến từ Châu Đốc, An Giang. Ảnh: FBNV Do đều kiện gia đình khó khăn, cô đành gác lại giấc mơ học đại học để học nghề. Những năm qua, Tâm Như theo đuổi chuyên ngành thẩm mỹ. Ảnh: FBNV Xinh đẹp, trẻ trung, Tâm Như được nhiều người theo đuổi. Ảnh: FBNV Hồi tháng 11/2022, Tâm Như chia sẻ trên Vietnamnet, sau chung kết Miss Grand Vietnam 2022, cô nhận được những "lời mời" gián tiếp qua tin nhắn. Theo Tâm Như, một buổi gặp gỡ, hẹn đi ăn uống được "gợi ý" có giá 3.000 USD. Tuy nhiên, người đẹp dứt khoát từ chối. Màn hô tên gây cười của thí sinh Miss Grand Vietnam 2022. Nguồn Zing