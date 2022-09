“Cười té ghế” những màn hô tên ở Miss Grand Vietnam 2022

Huỳnh Thới Ngọc Thảo (nghệ danh Nguyên Thảo) là một trong những thí sinh có màn hô tên “mặn” nhất ở chung khảo Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: VTC News "Huỳnh Thới Ngọc Thảo - Miss Grand “Bình Bình Bình” Dương", cô hô tên. Nhiều người đánh giá phần thể hiện của Ngọc Thảo không khác gì màn đánh trống trên sân khấu. Ảnh: Yan Nguyễn Tâm Như cũng có màn hô tên gây cười. Cô hét to từ An Giang cùng động tác chào mời đến với quê hương của cô. Ảnh: Tiền Phong Nhiều fanpage trong và ngoài nước đăng tải phần thi giới thiệu của Tâm Như. Ảnh: FBNV Người đẹp An Giang bày tỏ, cô bất ngờ khi được mọi người chú ý. Ảnh: FBNV “Như biết bản thân chưa thực sự hoàn hảo, nhưng Như sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn rất nhiều”, thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 chia sẻ. Ảnh: FBNV Võ Thị Thương biến màn hô tên thành hát nốt cao. Tuy nhiên, cô bị lạc giọng vì hét quá to. Ảnh: Vietnamnet Võ Thị Thương là gương mặt khá quen thuộc với khán giả. Cô từng lọt top 45 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020, top 20 Miss World Vietnam 2022. Ảnh: Dân Trí Trước đó, trong vòng sơ tuyển Miss Grand Vietnam 2022, nhiều thí sinh làm thơ tự chế, đọc ca dao, hát khi hô tên. Tuy nhiên, một số thí sinh đã cố gắng hét thật to đến mức lạc giọng. Ảnh: Báo Phụ nữ TP HCM Màn hô tên gây cười của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Nguồn Zing

