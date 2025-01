Biết gì về mỹ nhân “đối đầu” Trấn Thành thị trường phim Tết 2025

Dịp Tết Nguyên đán 2025, Trấn Thành tung hai phim điện ảnh gồm Bộ tứ báo thủ và Yêu nhầm bạn thân còn Thu Trang ra mắt phim Nụ hôn bạc tỷ. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Thu Trang chia sẻ trên Znews, Trấn Thành có lượng fan đông đảo, là cái tên lớn trong thị trường điện ảnh. Tuy nhiên, Thu Trang tự tin bởi cô và Tiến Luật có những "vũ khí" cùng đối tượng khán giả riêng. Vợ chồng Thu Trang từng sản phim Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử thu 100 tỷ sau 25 ngày ra rạp, phim Con Nhót mót chồng có doanh thu 80 tỷ. Ảnh: Saostar. Nhiều khán giả chờ đợi cuộc “đối đầu” của Thu Trang và Trấn Thành ở thị trường phim Tết 2025. Ảnh: Saostar. Thu Trang xuất thân giàu có. Theo Thời đại, bố nữ diễn viên là ông chủ lớn kinh doanh đồng thau có tiếng ở quận 6, TP HCM. Từ nhỏ, Thu Trang sống trong nhung lụa. Trong nhà nữ diễn viên có tới 3 người giúp việc, đi đâu cô cũng được xe hơi đưa đón. Ảnh: FB Thu Trang. Năm 2001, gia đình Thu Trang phá sản. Để có tiền ăn học, phụ giúp gia đình, nữ diễn viên chạy show mỗi tối để nhận về cát sê từ 10.000 -15.000 đồng. Có những đêm, gia đình đợi Thu Trang đi làm về mới có tiền ăn tối. Ảnh: FB Thu Trang. Đến khi nổi tiếng, nhận cát-sê cao, Thu Trang vẫn tự ti về quá khứ nghèo khó. Nữ diễn viên chia sẻ trên Znews năm 2015: “Gặp người nói giỏi, ăn mặc sành điệu, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tự nhiên có cảm giác thu mình lại”. Ảnh: FB Thu Trang. Thu Trang từng trở thành nạn nhân của body shaming. Nữ diễn viên rất buồn về việc này nhưng đây cũng là đòn bẩy để cô trân trọng bản thân. Ảnh: FB Thu Trang. “Love yourself more là điều mình luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày và điều đó làm mình mạnh mẽ hơn rất nhiều", Thu Trang cho hay. Ảnh: FB Thu Trang. Năm 2018, diễn viên Thu Trang thừa nhận “dao kéo” ở Hàn Quốc. Cô chỉnh sửa vì gương mặt hốc hác. Ảnh: FB Thu Trang. Vì phẫu thuật thẩm mỹ, Thu Trang gặp rắc rối tại sân bay trở về nước. “Dù tôi không phẫu thuật nhiều, nhưng gương mặt của tôi lúc đó còn hơi sưng nên trông rất khác so với hình ảnh trên giấy tờ. Vì vậy, mấy anh hải quan ở sân bay đã mất khá nhiều thời gian để kiểm tra, xác minh người trong hộ chiếu có chính xác là tôi hay không. Ban đầu họ thậm chí còn không đồng ý cho tôi nhập cảnh vào Việt Nam”, vợ Tiến Luật chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Dàn diễn viên Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang chúc mừng Giáng sinh". Nguồn FB Thu Trang

