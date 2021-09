Mr Đàm, Thủy Tiên bị truy sao kê, Vượng Râu: “Từ thiện phải từ tâm“

>>> Mời quý độc giả xem video "Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thách đố bà Phương Hằng". Nguồn FB Đàm Vĩnh Hưng:

Gần đây, câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện gây nóng trên các diễn đàn. Trong đó, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất gồm: Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên. Trên trang cá nhân của các nghệ sĩ này, dân mạng đồng loạt bình luận yêu cầu minh bạch giấy tờ sao kê.

Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng bị yêu cầu sao kê từ thiện. Liên quan đến chuyện từ thiện của Thủy Tiên và các nghệ sĩ, danh hài Vượng Râu bày tỏ quan điểm, anh đã nhìn ra vấn đề này từ khá lâu. Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Tôi nhớ vào đợt miền Trung bị lũ lụt nghiêm trọng tôi có nhắc khéo Thủy Tiên nên đưa tiền vào một tổ chức. Sau đó tôi bị ném đá giữa hai phe, một phe fan của Thủy Tiên và một phe cơ hội muốn hạ uy tín của tôi.



Trở lại việc từ thiện, ngày chưa vỡ lở rất nhiều khán giả thắc mắc sao tôi không kêu gọi hay quyên góp từ thiện… Điều này tôi đã nhìn ra từ rất lâu rồi".

Nghệ sĩ Vượng Râu chia sẻ, anh không kêu gọi từ thiện là có lý do riêng. Còn nếu quyên góp từ thiện, anh sẽ làm theo hai cách:

"Một là tôi thành lập một ê-kíp trích tiền quyên góp ra trả lương kế toán, thủy quỹ…. Số tiền chắc chắn rất nhỏ so với số nhận được quyên góp. Việc này lúc đầu có thể bị ném đá vì nhiều người sẽ nói đã từ thiện còn trả lương cho ê-kíp? Sao không bỏ tiền túi ra trả?

Vâng lúc đầu người ta sẽ nói thế nhưng về lâu dài với số tiền lớn đó là việc làm chuyên nghiệp mà những ai muốn thọc muốn đâm người làm từ thiện còn có cái để đỡ. Khi ấy kế toán thủ quỹ sẽ phải nộp giấy tờ tiền nhận bao nhiêu? Mua gì, làm gì?...

Nghệ sĩ Vượng Râu. Ảnh: FBNV

Hai là, nếu tôi quyên góp từ thiện tôi tự làm bằng tâm thật (không gian dối) cũng không thể nhớ 1 tỷ 10 tỷ chưa nói đến 200 tôi mua chi những gì như nào. Nói thật các bạn cầm 500 triệu tiêu vặt trong một tháng không ghi chép các bạn có nhớ mình xài những gì không?

Và cuối cùng danh dự là cái lớn nhất vậy thì ai vu oan cho tôi ăn chặn từ thiện tôi sẽ phải lặng lẽ phản đòn bằng cách cho kiểm toán độc lập, nhờ công an can thiệp xác minh để niềm tin và nhân cách của tôi không bị tổn thương hay vơi đi. Nếu tôi trong sáng tôi sẽ càng lấp lánh hơn pha lê còn nếu tôi sai do không giải trình được nguồn thu chi tôi xin lỗi và chịu bù lấp số tiền đã thiếu quỹ…

Tóm lại từ thiện là phải từ tâm. Ngày trước tôi thi thoảng đi diễn cho một số nhóm quyên góp để họ xin từ thiện, nhưng sau tôi không biết quỹ ấy đi đâu thế là tôi không diễn nữa".