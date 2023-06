MONO - Sơn Tùng M-TP cùng “im hơi lặng tiếng”… sắp có siêu phẩm?

MONO - Sơn Tùng M-TP là một trong những cặp anh em ruột cùng theo đuổi nghệ thuật. Nếu như Sơn Tùng M-TP vào showbiz cách đây nhiều năm, MONO lại chính thức làm ca sĩ mới được 1 năm.

Từ lâu, Sơn Tùng M-TP được xem là “hiện tượng làng nhạc Việt" vì sở hữu nhiều bản hit như: Em của ngày hôm qua, Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Âm thầm bên nhau, Không phải dạng vừa đâu, Thái Bình mồ hôi rơi.

MONO đã có bản hit Waiting for you khi vừa debut. Phiên bản audio ca khúc này hút đến 90 triệu lượt xem trên Youtube. Vì Waiting for you được nhiều khán giả yêu thích, em trai Sơn Tùng M-TP tung MV bài hát này vào tháng 11/2022.

MONO - Sơn Tùng M-TP (trái). Ảnh: FBNV.

Hiện tại, MONO - Sơn Tùng M-TP chưa tung sản phẩm âm nhạc mới. Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của Sơn Tùng M-TP là bản audio ca khúc tiếng Anh Making my way ra mắt tháng 5.

Không ít người dự đoán Sơn Tùng M-TP đang thực hiện bản MV ca khúc Making my way. Nhiều ý kiến còn cho rằng nam ca sĩ sẽ mời nghệ sĩ quốc tế hợp tác bởi hồi tháng 3, Sơn Tùng M-TP đăng tải hình ảnh check-in ở Los Angeles (Mỹ).

Khán giả của MONO cũng ngóng chờ sản phẩm âm nhạc của anh. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ sinh năm 2000 nên tận dụng độ hot chưa giảm nhiệt để cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Theo giả thuyết của một số khán giả, MONO đang âm thầm thực hiện các dự án nghệ thuật. Em trai Sơn Tùng M-TP có lẽ chỉ chờ thời điểm thích hợp nhất để giới thiệu sản phẩm âm nhạc đến công chúng.