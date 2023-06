Em gái NSƯT Vũ Linh: Hôn nhân lận đận, sớm giã từ sân khấu

Theo Vietnamnet, TAND quận Phú Nhuận, TP HCM vừa thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ sĩ ưu tú - NSƯT Vũ Linh), giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh - trong ảnh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh). Ảnh: Zing. Hồng Nhung là nghệ sĩ cải lương. Theo Phụ Nữ Việt Nam, bà được khen hát hay từ năm 8 tuổi. 12 tuổi, Hồng Nhung được mẹ cho đi học ca cải lương. 14 tuổi, bà theo anh trai Vũ Linh đi hát ở đoàn An Giang Khánh Hồng. Ảnh: Yan. Theo Zing, Vũ Linh đưa Hồng Nhung về các đoàn hát Sài Gòn để nâng đỡ. Ông không lăng xê em gái thành công bởi khán giả cải lương không muốn người thân đóng cặp. Vì vậy, dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt như mía lùi, Hồng Nhung chỉ đóng vai phụ, đào nhì. Ảnh: Yan. Hồng Nhung sớm giã từ sân khấu sau khi cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Quang Minh tan vỡ. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Em gái Vũ Linh chia tay Quang Minh sau khi phát hiện ông đã có con riêng. Lúc Hồng Nhung ly hôn, con gái của bà - Hồng Phượng mới được 2 tuổi. Ảnh: Zing. Theo Người Lao Động, cách đây nhiều năm, vì làm ăn thất bại, Hồng Nhung để mất căn nhà từ đường do cha mẹ để lại. Ảnh: Báo Phụ Nữ TP HCM. Vài năm trở lại đây, nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung góp mặt trong một số gameshow. Trong ảnh, bà trợ diễn cho tiết mục của thí sinh Lê Nguyễn Trường Giang trong Sao nối ngôi năm 2017. Ảnh: Người Lao Động. Ở tuổi 60, em gái Vũ Linh có cuộc sống an yên bên con gái và cháu ngoại. Ảnh: Yan. Xem video: "Nghệ sĩ Vũ Linh và con gái nuôi Bình Tinh hát tuồng Mạnh Lệ Quân kỳ nữ". Nguồn Vietnamnet

Theo Vietnamnet, TAND quận Phú Nhuận, TP HCM vừa thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ sĩ ưu tú - NSƯT Vũ Linh), giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh - trong ảnh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh). Ảnh: Zing. Hồng Nhung là nghệ sĩ cải lương. Theo Phụ Nữ Việt Nam, bà được khen hát hay từ năm 8 tuổi. 12 tuổi, Hồng Nhung được mẹ cho đi học ca cải lương. 14 tuổi, bà theo anh trai Vũ Linh đi hát ở đoàn An Giang Khánh Hồng. Ảnh: Yan. Theo Zing, Vũ Linh đưa Hồng Nhung về các đoàn hát Sài Gòn để nâng đỡ. Ông không lăng xê em gái thành công bởi khán giả cải lương không muốn người thân đóng cặp. Vì vậy, dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt như mía lùi, Hồng Nhung chỉ đóng vai phụ, đào nhì. Ảnh: Yan. Hồng Nhung sớm giã từ sân khấu sau khi cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Quang Minh tan vỡ. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Em gái Vũ Linh chia tay Quang Minh sau khi phát hiện ông đã có con riêng. Lúc Hồng Nhung ly hôn, con gái của bà - Hồng Phượng mới được 2 tuổi. Ảnh: Zing. Theo Người Lao Động, cách đây nhiều năm, vì làm ăn thất bại, Hồng Nhung để mất căn nhà từ đường do cha mẹ để lại. Ảnh: Báo Phụ Nữ TP HCM. Vài năm trở lại đây, nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung góp mặt trong một số gameshow. Trong ảnh, bà trợ diễn cho tiết mục của thí sinh Lê Nguyễn Trường Giang trong Sao nối ngôi năm 2017. Ảnh: Người Lao Động. Ở tuổi 60, em gái Vũ Linh có cuộc sống an yên bên con gái và cháu ngoại. Ảnh: Yan. Xem video: "Nghệ sĩ Vũ Linh và con gái nuôi Bình Tinh hát tuồng Mạnh Lệ Quân kỳ nữ". Nguồn Vietnamnet