Mong chờ cái kết đẹp của Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân

Diễm My - Vinh Nguyễn được nhận xét xứng đôi vừa lứa. Trong khi Diễm My là diễn viên tài năng, xinh đẹp, Vinh Nguyễn là doanh nhân điển trai. Gặp nhau lần đầu vào năm 2016 nhưng đến năm 2018 Diễm My và bạn trai mới công khai mối quan hệ. Cả hai từng rạn nứt tình cảm do mâu thuẫn, xung đột. Sau khi tái hợp, những hiểu lầm trong quá khứ khiến cho đôi uyên ương càng gắn bó. Diễm My và Vinh Nguyễn bên nhau như hình với bóng. Cả hai cùng tham gia sự kiện, làm từ thiện, đi du lịch, chơi thể thao. Đôi uyên ương khoe ảnh bên nhau trong một lần chạy bộ. Vinh Nguyễn hết lòng ủng hộ công việc của Diễm My. Nam doanh nhân góp ý cho bạn gái về ăn mặc lẫn cách diễn. Diễm My được lòng gia đình Vinh Nguyễn. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, nữ diễn viên tiết lộ, cô bắt đầu sống cùng gia đình bạn trai từ tháng 4/2021. Trong cuộc phỏng vấn với Arttimes hồi tháng 7/2022, Diễm My cho hay, cô vẫn đi về giữa nhà mình và nhà bạn trai. “My thích cảm giác có gia đình ấm cúng nhưng cũng trân trọng khoảng không gian riêng của cả 2”, người đẹp trải lòng. Đang có chuyện tình đẹp với Vinh Nguyễn, Diễm My thường xuyên bị người hâm mộ thúc giục chuyện lấy chồng. Nữ diễn viên hứa hẹn, khi nào có thông tin chính thức về đám cưới, cô sẽ báo ngay cho khán giả được biết.Diễm My bên bạn trai trong đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú ngày 10/10. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

