Mối quan hệ đặc biệt của Thu Minh - Trấn Thành

Mới đây, Thu Minh giới thiệu series Muse it. Nữ ca sĩ đóng vai trò host và hát cùng các nghệ sĩ khách mời. Trấn Thành là một trong số khách mời. Ảnh: Vietnamnet. Chia sẻ với Vietnamnet về việc mời Trấn Thành, Thu Minh cho hay: “Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng. Tôi mời cậu ấy với tư cách người chị hay một đồng nghiệp mến mộ tài năng đều có lý do riêng". Ảnh: Vietnamnet. Trấn Thành và Thu Minh có mối quan hệ thân thiết. Trong chương trình Chuyện tối nay với Thành năm 2017, Trấn Thành cho biết, Thu Minh là thần tượng của anh. Ảnh: Techz. Khi còn là sinh viên, Trấn Thành thường lẻn ra phía sau hậu trường của các phòng trà để nghe Thu Minh hát. Ảnh: Saostar. Quý mến Trấn Thành, Thu Minh tặng túi hiệu 2.700 USD cho đàn em nhân dịp sinh nhật năm 2020. Ảnh: FBNV. Năm 2022, sinh nhật Thu Minh, Trấn Thành tặng đàn chị chai nước hoa trị giá hơn 1000 USD. Ảnh: Vietnamnet. Trấn Thành và Thu Minh luôn ủng hộ các dự án của nhau. Năm 2019, Trấn Thành hóa fan cổ vũ hết mình cho Thu Minh trong đêm nhạc I am Diva của nữ ca sĩ. Ảnh: Dân Việt. Trấn Thành cùng Hari Won từng giúp Thu Minh chăm sóc ca sĩ Kim So Hyang - khách mời của Thu Minh trong một dự án âm nhạc khi Thu Minh bận rộn. Ảnh: Zing. Khi Trấn Thành ra mắt phim Nhà bà Nữ, Thu Minh viết trên trang cá nhân: “Giờ về lại Singapore rồi nhưng vẫn bị ám ảnh bởi bà Nữ Lê Giang và cô con gái nha. Tết này mọi người lại có phim hay để vui xuân và ngẫm nghĩ rồi nhé”. Ảnh: Saostar. Nữ ca sĩ Thu Minh thường xuyên có những buổi tụ tập ăn uống, du lịch cùng nhóm của Trấn Thành. Ảnh: FBNV. Xem video: "Thu Minh bên chồng con". Nguồn FBNV

