Midu rạng rỡ đi chấm thi sau đám cưới riêng tư ở Đà Lạt

Diễn viên Midu giảng dạy ngành Thiết kế thời trang của khoa Kiến trúc Mỹ thuật - Đại học Công nghệ TPHCM - Hutech từ tháng 5/2017. Mới đây, cô đi chấm thi đồ án tốt nghiệp của các sinh viên. Ảnh: FBNV. Midu mặc chiếc váy trắng thanh lịch khi chấm thi. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên khoe nhan sắc tươi trẻ ở tuổi 35. Ảnh: FBNV. Ít ngày trước, Midu khoe hình ảnh đi chùa. Ảnh: FBNV. Vào ngày 7/5 vừa qua, Midu tổ chức đám cưới riêng tư tại Đà Lạt. Ảnh: Đi Soi Sao Đi. Đám cưới của Midu ở TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 29/6. Ảnh: FBNV.Chồng Midu vẫn chưa lộ mặt hoàn toàn. Ảnh: FBNV. Doanh nhân Trần Duy Minh Đạt - thiếu gia nhựa Duy Tân được cho là nửa kia của Midu. Cả hai từng chụp ảnh chung tại một sự kiện năm 2023. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Trong khi đang chuẩn bị cho đám cưới tại TP HCM, Midu đề nghị xử lý chủ kênh TikTok "Chưa biết_01" và fanpage Facebook "This is Mặt Nạ". Ảnh: FBNV. Theo Znews, đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM cho biết, đã có thư mời chủ kênh TikTok "Chưa biết_01" và fanpage "This is Mặt Nạ" lên làm việc vào ngày 24/5 sau đơn khiếu nại của Midu. Ảnh: FBNV. Chủ kênh TikTok "Chưa biết_01" và fanpage "This is Mặt Nạ" phải giải trình về việc đăng video, hình ảnh về Midu. Ảnh: FBNV. Xem video: "Midu bên chồng sắp cưới". Nguồn FBNV

